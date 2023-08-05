لقى شنطة دولارات.. تعرف على قصة «أحمد» سائق المنيا الأمين |تفاصيل

أعاد مبلغاً مالياً كبيرًا رغم مرض ابنه

رغم ظروفه الصعبة وحالة ابنه المريض بالقلب إلا أنه لم يفكر لحظة في أن يطمع في الفلوس بعد ما عثر علي شنطة كبيرة بها الآلاف الدولارات وأموال مصرية.

إنه أحمد محمد عبد البديع سائق، ابن قرية البرشا بملوي جنوب المنيا الذي يقول: أسكن في قرية البرشا التابعة لمركز ملوي وأعمل سائق سيارة ربع نقل وابني الصغير يعاني من مرض بالقلب، حتى وصل به الحال لإجراء عملية قلب مفتوح وشقيقتي أيضا مريضة بأمراض الكلى المزمنة.

وفوجئت باتصال هاتفي من صاحب السيارة الأجرة التي اعمل عليها يؤكد لي ضرورة السفر الي مطار القاهرة لاستقبال شخص قادم من إحدى الدول العربيه وأثناء سيري فوجئت بشنطة ملقاة على جانب الطريق فلفتت نظري وبشكل فضولي فتحت الشنطة وجدت بها آلاف الدولارات ومبالغ مصرية وهاتف محمول وجواز سفر.

وأضاف " السائق احمد" والله أنا لم أعد الفلوس بس كانت رزمة فئة 100 دولار، ومكتوب عليها 50 ألف، على الفور حاولت التواصل مع صاحب الشنطة وحاولت افتح الموبايل وتواصلت مع زوجته "كان آخر رقم هو رن عليه" قال لها أنا معايا أمانة وعاوز صاحب التلفون يتواصل معايا، والحمد لله تواصلت معاه داخل المطار، أول ما شافني ردت فيه الروح.

وتابع قائلاً : قاللي اطلب وخد اللي أنت عاوزه وأنا تحت أمرك، وكانت إجابتي عاوزك تدعي بس لابني وأختي بالشفا والحمد لله أنا ربنا هيراضيني بكرمه.

ووجه السائق أحمد محمد رسالة قائلاً: "نحن فقراء وعلى قد حالنا وربنا عالم بالظروف التي نمر بها وربنا يرزقنا بالحلال ويشفي ابني واختي".

8057da7cab456fc77025d88fafc5820c.0

834295f2b18acc86c2d2893cf363749b.0

5262c6fe8d57d996724d4f7f4b5a6d7d.0