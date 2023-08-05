إدارة نادي المنيا تعلن تشكيل قطاع الناشئين لموسم 2023/2024

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر ، تشكيل قطاع الناشئين لموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، بقيادة كابتن طه حسن كمديرًا للقطاع.

ويتولى مهمة الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ ك. رضا عبدالرحمن مديرا فنيا، وك. محمود ابو العمدة مدربا عاما.

كما يتولى مهمة فريق ٢٠٠٥ ك. محمد جاويش مدير فني، ك. وليد أوشا مدربا عاما.

ويقود فريق ٢٠٠٧ الذي يشارك بدوري الجمهورية د. محمد خيري مديرا فنيا، وك. أحمد يحي مدرب عام.

ويقود فريق ٢٠٠٨ ك. اسماعيل مصطفى مدير فني، ك. أحمد ابو بكر اللورد مدرب عام.

ويتولى قيادة فريق ٢٠٠٩ د. رمضان محمود عبدالعال مدير فني، ك. مينا عبدالله مدرب عام .

كما يتولى مهمة تدريب حراسة المرمى لفرق القطاع كلاً من: ك. حسن سيد ، و ك. محمد ربيع، و أخصائي علاج طبيعي، د. مصطفى كامل، د. محمد عباسي ، ومخطط أحمال د. عصام طلعت، والمدير المالي ك. ناصر أديب ، والمدير الإداري ك. محمد أبو العلا، ويشرف على القطاع شادي عادل، هاني صدقي عضوا مجلس الإدارة.