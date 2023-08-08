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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الذهب الأصفر.. استمرار توريد القمح وسط فرحة المزارعين بالمنيا |شاهد

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

يواصل مزارعو المنيا توريد محصول القمح وسط أجواء من السعادة والفرحه والتي تشتهر بزراعته عروس الصعيد بعد شهور من الجهد والتعب لتتحول منازل المزارعين إلى خلايا نحل لجمع المحصول ودريسه ثم نقله وتوريده فموسم الحصاد يوفر الكثير من فرص العمل سواء فى عملية الحصاد او الدريس او النقل والتوريد من أجل توفير مخزون استراتيجي آمن فى ظل التغيرات المناخية و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. 

وعبر ظريف طنطاوي وعزت طهير وكامل ناجي مزارعون عن سعادتهم الكبيرة بتوريد محصول القمح وزيادة أسعار توريده مؤكدين على سهولة عملية التوريد وانتظامها في كافة المواقع التخزينية

وأوضح الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة أن هناك متابعة مستمرة على القمح منذ بداية الزراعة حتى الحصاد وأعمال التوريد

وأضاف أن اجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح تبلغ حوالى 243.875 ألف فدان وذلك بعد الحصر الذى تم على المساحات المزروعة على ارض الواقع. 
 

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وأكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا على استمرار توريد محصول القمح خلال الموسم الحالي والذي بدأ فى أوخر إبريل وأوائل شهر مايو الجاري حيث تم عمل المعاينات اللازمة لكل الشون وتجهيز 42 موقع تخزينى لإستلام القمح من المزارعين من شون ترابية وأسمنتية إلى هناجر وصوامع وتم إفتتاح صومعة جديدة بمركز العدوة بسعة تخزينية 5 آلاف طن إلى جانب 8 صوامع موزعة على المحافظة منها 3 صوامع بقرية البهنسا ببنى مزار بسعة تخزينية 180 ألف طن وأخرى بدماريس بسعة تخزينية 25 ألف طن وأخرى بالمنطقة الصناعية وصومعه قطاع خاص بسعة 30 ألف طن وأخرى بملوى تابعة لمطاحن مصر الوسطى بسعة 2000 طن.

وأضاف يوسف ان هناك 5 هناجر أخرى منهم هنجرين فى مركز مغاغة وهنجر واحد بالطيبة بسمالوط وهنجرين بملوى، وتم تشكيل لجان إستلام القمح من التموين كرئيس للجنة والزراعة وسلامة الغذاء.

مؤكداً على استمرار المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول .


وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2023 حيث تم توريد 475  ألف طن وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام.
ووجه المحافظ بالاستمرار في أعمال التوريد ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن فى ظل التغيرات المناخية و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
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