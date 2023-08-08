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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تفتيشية لإزالة الإعلانات المخالفة وخفض الإنارة العامة بالميادين الرئيسية بالمنيا

إزالة الإعلانات المخالفة
إزالة الإعلانات المخالفة

أكد  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على ضرورة مراجعة الإعلانات بنطاق مراكز المحافظة التسع وازالة الاعلانات العشوائية والغير مرخصة والتأكد من الالتزام بالضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الاعلانات، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن.

ومن جانبه، قال اللواء أ.ح هاني بدوى رئيس مركز المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة بالتعاون مع ادارة الاعلانات وشرطة المرافق داخل دائرة المركز لإزالة الإعلانات المخالفة ومنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق الى جانب رفع الاشغالات على جانبى الطريق وتيسير حركة المرور، حيث أسفرت الحملة عن إزالة ١١ إعلان مخالف غير مرخص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفى سياق متصل، تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ خطة ترشيد الطاقة الكهربائية بالشوارع والأحياء الرئيسية بالمدن والمؤسسات الحكومية، مع تكثيف حملات دورية وتفتيشية لفصل الإعلانات المضيئة والتأكد من التزام المحال التجارية بخفض الانارة العامة وكذلك غلق اللوحات الإعلانية واستخدام لمبات موفرة، وذلك فقاً لخطة الدولة لتوفير الطاقة في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
 

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