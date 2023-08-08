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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. ضبط 72 مخالفة تموينية في حملات للسيطرة على الأسواق

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق لإحكام الرقابة وضبط الأسعار والتأكد من مدى صلاحية المعروض من السلع و المنتجات.

وقال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير ٤٠ مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز البلدية بمجلس قروى أبو عزيز، شملت (نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون) وتم تحرير المحاضر اللازمة.

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وفى أبوقرقاص، قال تاج أبو سداح رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت ٢٦ مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز البلدية بدائرة المركز تنوعت بين (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم صرف بون، عدم نظافة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى العدوة، أكد أحمد خلف رئيس المركز على تحرير 6 مخالفات خلال حملة تموينية على المحال التجارية بقرية بنى عامر حيث تنوعت المخالفات بين سلع بدون فواتير وعدم الإعلان عن التسعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

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