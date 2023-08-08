عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرى ومراكز المنيا

منافذ بيع اللحوم
منافذ بيع اللحوم

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في افتتاح منافذ بيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، و تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.

 

تموين المنيا: ضبط 91 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

للارتقاء بجودة الخدمات بمستشفياتها.. رئيس جامعة المنيا يجتمع بالمديرين الجدد ونوابهم

 

ففي بني مزار، تستمر منافذ مبادرة محاربة غلاء الأسعار بقرى أبو جرج و صندفا فى توفير اللحوم و المواد الغذائية واللحوم البيضاء بأسعار مخفضة وبجميع الوحدات القروية حيث تتم أعمال الذبح والتوزيع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري والتموين. 

كما تواصل الوحدات القروية بمركز مطاي تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية بسعر 260 جنيهاً للكيلو والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين واللحوم المستوردة بسعر 220 جنيه للكيلو، حيث تشهد المنافذ إقبالاً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من اللحوم والمواد الغذائية، وذلك ضمن خطة الوحدات المحلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات المحلية محاربة غلاء الأسعار بيع اللحوم بأسعار مخفضة الوحدات القروية المشاركة المجتمعية الطب البيطرى والتموين أسعار مخفضة للمواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

أدوية صرع وتخدير.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية طبيب الساحل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

اثارة في الهرم.. عبدالمولى ينهي حياة زوجته وبناته الخمسة بـ الجيزة

12 % خصما من إيرادات التجار.. إجراء عاجل بسبب أسعار السجائر الجديدة

مفاجآت في الصفة التشريحية لـ طبيب الساحل.. الجثمان متعفن وشق بفروة الرأس

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي: أول سيارة كهربائية بصناعة مصرية ستكون متاحة خلال 9 شهور

أوكرانيا تكتشف «شبكة عميلات روسيات» في دونيتسك

روسيا تعلن قصف مركز قيادة في أوكرانيا والسيطرة على عدة مناطق

خناقة ثأرية كادت تقتل إسماعيل ياسين في حفل زفاف| اعرف القصة

وزير العمل: حريصون على التواصل مع نواب البرلمان باعتبارهم شركاء في الحوار الاجتماعي

أكثر الأشهر حرا على الإطلاق.. كيف أثر يوليو 2023 على العالم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السجائر هتنزل امتى؟ مفاجأة مدوية للمدخنين.. وهذه الأسعار الرسمية

أمريكا.. فيديو لسيدة تفاجأت بخروج رأس كلب من مكان صادم في منزلها

4 وظائف في مأمن من الذكاء الاصطناعي.. كبيرة باحثين جوجل تكشف عنهم

حقيقة اعتزال شيكابالا| حرض اللاعبين على التمرد وأزمة جديدة داخل الزمالك.. تفاصيل

فيديو

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

بعد تهديدها بالتدخل لإنهاء انقلاب النيجر.. تعرف على قدرات مجموعة "إيكواس"

500 جنيه.. مفاجأة غريبة في أسعار الذهب وتفاصيل حول الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ