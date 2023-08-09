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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسليم 7 عقود عمل لذوي الهمم في المنيا

صدى البلد

سلمت مديرية العمل بمحافظة المنيا  7 عقود عمل لذوى ااهمم من أبناء المحافظة ، وذلك للعمل بمصنع دلتاتكستايل بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة ، لاستيفاء نسبة الـ 5% من إجمالى عمالها من تلك الفئة.                                                                           ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية في توفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لذوى الهمم، وكذلك  برامج تدريبية مناسبة لتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة فى عمليات التنمية .

وأوضح محمد صلاح مدير المديرية  ، أنه بالتنسيق والتعاون مع مصنع دلتاتكستايل ، تم توفير 7 فرص عمل داخل المصنع لذوى الهمم ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة ، تنفيذاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة وكذلك قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك من خلال مكتب عمل المنيا الجديدة .

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم متابعة فرص العمل التي تم توفيرها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل ، والتأكد من الحصول على حقوقهم وتأدية واجباتهم التى حددها قانون العمل داخل المنشأة ، وكذلك لتوفير فرص عمل جديدة لذوى الهمم داخل المنشأة .                                                         واشار إلى استمرار جهود المديرية في توفير مزيد من فرص العمل للشباب من تلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص العاملة فى نطاق المحافظة ممن تنطبق عليهم أحكام القانون .

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