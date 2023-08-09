عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صوره وهو ملط.. اعترافات هاتك عرض طفل في مدينة نصر

صدى البلد

يواصل موقع صدى البلد نشر نص أمر الإحالة في واقعة الاعتداء على طفل وهتك عرضه في مدينة نصر.

واعترف المتهم بهتك عرض طفل في مدينة نصر، بأنه استدرج الطفل المجني عليه إلى مكان بعيد عن أعين الناس بدعوى قيامه بتنظيف محل عمله، وما أن غفل المجني عليه حتى كبله بالحبال وشل حركته وأشهر في مواجهته سلاح أبيض.

واكد المتهم في امر الإحالة، انه قام بكشف عورة المجني عليه والتقطت بهاتفه الشخصي صوراً له عارياً علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكان، كشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه هتك عرض المجنى عليه الطفل "ر.م" بالقوة والتهديد بأن استدرجه إلى مكان بعيد عن أعين الناس بدعوى قيامه بتنظيف محل عمله، وما أن غفل المجني عليه حتى كبله بالحبال وشل حركته وأشهر في مواجهته سلاح أبيض (سكين) هدده باستعمالها وحسر عنه ملابسه والتقطت بهاتفه الشخصي صوراً له عارياً علي النحو المبين بالتحقيقات.


كما اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه بأن ألتقط له صوراً وهو في أوضاع مخلة بالآداب بهاتفه المحمول المضبوط وكان ذلك في مكان خاص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحا أبيض (سكين) بدون ترخيص وأداه (حبل) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية ، وعرض أمن وأخلاق وصحة وحياة الطفل المجنى عليه سالف الذكر للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد مجري التحريات بالقضية  بأنه إنتقل لفحص البلاغ محل الواقعة وبمواجهة المتهم بما قرره الشاهدين أقر له بارتكاب الواقعة وأرشده عن السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وبتفتيشه عثر معه على هاتفه المحمول عليه صور للشاهد الأول عارياً ، وأضاف أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة المجني عليه.


وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أنه بالإطلاع على الهاتف المحمول المضبوط مع المتهم وجود ثلاث صور بمعرض الصور بالهاتف للمجنى عليه الطفل وهو مجرداً من ملابسه وتظهر عوراته وهو في وضع السجود  ، بعرض المتهم على المجنى عليه عرضاً قانونيا تعرف عليه من الوهلة الأولى وباستجواب المتهم بالتحقيقات أقر بقيامه بحصر ملابس الطفل المجنى عليه وتعريته وإظهار عوراته وتصويره بهاتفه المحصول في أوضاع مخلة بشوفه ، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى أنه بتوقيع الكشف الطبي علىه تعرضه للاغتصاب ، كما ثبت بالإطلاع على صورة قيد ميلاد المجني عليه الطفل أنه يبلغ من العمر خمسة عشر عاما وأنه من مواليد 7 يوليو 2007.

مدينة نصر الاعتداء على طفل الحياة الخاصة الطب الشرعى المتهم بهتك عرض طفل هاتك عرض طفل هتك عرض المجني هتك عرضه هتك عرض طفل هتك عرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

لدعم الأسرة المصرية | الرئيس يوجه بتعزيز دور صندوق تحيا مصر

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

موضوعات متعلقة

اعترافات فتاة حلوان صاحبة الفيديوهات المثيرة: بعت لحبيبي صور لجسمي وبدأ يهدد بفضحي

أسرة المتهم بضرب فتاة المرج تعرض الصلح.. والمجني عليها ترد

نزل يشرب ميه والعربية اختفت.. حكاية لص سرق سيارة ربع نقل بالمرج

سرق سيارة وجعلها مخزنا للهيروين.. سقوط عاطل في قبضة الأمن بالمعادي

سرقت الذهب وهربت.. قرار من النيابة بشأن خادمة قصر النيل

ننتظر الضحية أثناء انشغالها.. اعترافات المتهمين بتكوين تشكيل عصابي في المطرية

شلّوا حركة الجواهرجي وسرقوا الذهب بمدينة نصر.. قرار قضائي رادع ضد عصابة

مصابة ب27 غرزة|هل يتم إيداع المتهم بضرب وسحل فتاة المرج داخل مصلحة الأحداث؟..صور

ترشيحاتنا

مفيد ولا مضر؟ .. فيسبوك يؤثر على صحتك العقلية

غضب في الكونجرس الأمريكي بسبب قرار إدارة بايدن الجديد بشأن أوكرانيا

النيابة الإدارية تشكل لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار عقار مغاغة

الحكومة توافق على مد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

مجلس الوزراء يعتمد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

موجة تسحب فتاة للغرق بشكل مرعب في أمريكا.. فيديو

قصة شعر جديدة.. داليا البحيري تثير الجدل برفقة عائلتها| شاهد

فيديو

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

مفاجأة الفهد الأسمر.. رد شيكابالا على مرتضى منصور وبيان حسين لبيب| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ