صوره وهو ملط.. اعترافات هاتك عرض طفل في مدينة نصر

يواصل موقع صدى البلد نشر نص أمر الإحالة في واقعة الاعتداء على طفل وهتك عرضه في مدينة نصر.

واعترف المتهم بهتك عرض طفل في مدينة نصر، بأنه استدرج الطفل المجني عليه إلى مكان بعيد عن أعين الناس بدعوى قيامه بتنظيف محل عمله، وما أن غفل المجني عليه حتى كبله بالحبال وشل حركته وأشهر في مواجهته سلاح أبيض.

واكد المتهم في امر الإحالة، انه قام بكشف عورة المجني عليه والتقطت بهاتفه الشخصي صوراً له عارياً علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكان، كشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه هتك عرض المجنى عليه الطفل "ر.م" بالقوة والتهديد بأن استدرجه إلى مكان بعيد عن أعين الناس بدعوى قيامه بتنظيف محل عمله، وما أن غفل المجني عليه حتى كبله بالحبال وشل حركته وأشهر في مواجهته سلاح أبيض (سكين) هدده باستعمالها وحسر عنه ملابسه والتقطت بهاتفه الشخصي صوراً له عارياً علي النحو المبين بالتحقيقات.



كما اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه بأن ألتقط له صوراً وهو في أوضاع مخلة بالآداب بهاتفه المحمول المضبوط وكان ذلك في مكان خاص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحا أبيض (سكين) بدون ترخيص وأداه (حبل) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية ، وعرض أمن وأخلاق وصحة وحياة الطفل المجنى عليه سالف الذكر للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد مجري التحريات بالقضية بأنه إنتقل لفحص البلاغ محل الواقعة وبمواجهة المتهم بما قرره الشاهدين أقر له بارتكاب الواقعة وأرشده عن السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وبتفتيشه عثر معه على هاتفه المحمول عليه صور للشاهد الأول عارياً ، وأضاف أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة المجني عليه.



وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أنه بالإطلاع على الهاتف المحمول المضبوط مع المتهم وجود ثلاث صور بمعرض الصور بالهاتف للمجنى عليه الطفل وهو مجرداً من ملابسه وتظهر عوراته وهو في وضع السجود ، بعرض المتهم على المجنى عليه عرضاً قانونيا تعرف عليه من الوهلة الأولى وباستجواب المتهم بالتحقيقات أقر بقيامه بحصر ملابس الطفل المجنى عليه وتعريته وإظهار عوراته وتصويره بهاتفه المحصول في أوضاع مخلة بشوفه ، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى أنه بتوقيع الكشف الطبي علىه تعرضه للاغتصاب ، كما ثبت بالإطلاع على صورة قيد ميلاد المجني عليه الطفل أنه يبلغ من العمر خمسة عشر عاما وأنه من مواليد 7 يوليو 2007.