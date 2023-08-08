سرقت الذهب وهربت.. قرار من النيابة بشأن خادمة قصر النيل

قررت، جهات التحقيق حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها؛ لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة في منطقة قصر النيل.

واعترفت المتهمة امام جهات التحقيق، بسرقتها المشغولات الذهبية من داخل مسكن مخدومها الكائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بأسلوب "المغافلة" حال عملها لديه كخادمة.

خادمة قصر النيل

وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية ، وبمناقشتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومها الكائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بأسلوب "المغافلة" حال عملها لديه كخادمة.