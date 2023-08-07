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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ حجّة إخراج الجن | الداخلية تكشف لغز جريمة في كفر الشيخ

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البرلس بمديرية أمن كفر الشيخ من أحد المستشفيات باستقباله جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) وبها إصابات متفرقة بالجسم.

 بالانتقال والفحص وبسؤال أهليته قرروا بأن المجنى عليه كان يعانى مرضا نفسيا ويتلقى العلاج بأحد مراكز العلاج النفسية والعصبية وحاول الخلاص من حياته أكثر من مرة نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة ، مما دعاهم للاستعانة (بشخصين - مقيمين بدائرة المركز)  لعلاجه وأثناء العلاج قاما بالتعدى عليه بالضرب بعصا عدة مرات بزعم وجود مس شيطانى ، مما أدى لحدوث إصابته ووفاته وإتهموا سالفى الذكر بالتسبب فى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة.. وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية العلاج النفسي تفاصيل وفاة جثة مزارع حالة نفسية سيئة كفر الشبخ وزارة الداخلية

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