إحداهن حملت من أفعاله .. قرار قضائي عاجل بشأن الأب الشيطان في القاهرة

أحالت النيابة العامة في القاهرة، عاملا إلى محكمة الجنايات المختصة وذلك لإتهامه بالتعدي على ابنتيه وحمل إحداهن منه في طفل سفاح.

إحالة المتهم بالإعتداء على ابنتيه للجنايات

تحقيقات النيابة كشفت قيام المتهم بالتعدي على ابنتيه جنسيا ومعاشرتهن حتى حملت إحداهن منه طفل سفاح، حيث كان يمارس معهما الحرام لفترات طويلة حتى حملت إحداهن في طفل، وذلك بعد تهديدهما بالقتل بصورة مستمرة.

باشرت جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في واقعة اعتداء أب جنسيا على بناته بمنطقة المعصرة، وذلك بعد إتهام خال الفتاتين لوالدهما بالإعتداء عليهما جنسيا ومعاشرتهما معاشرة الأزواج، وحمل إحداهن في طفل سفاح وإنجابها للطفل.

بدأت الواقعة ببلاغا ورد للأجهزة الأمنية في القاهرة، من عامل أفاد فيه قيام زوج شقيقته بالتعدي جنسيا على الطفلتين، وإنجاب إحداهما طفل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر بمنطقة عزبة الوالدة بالمعصرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وألقت القبض على المتهم وتبين صحة البلاغ.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة أن المتهم عامل ولديه طفلتين أعمارهما 15 و14 سنة، وأنه كان يعتدي عليهن جنسيًا منذ عدة سنوات، كما أن الابنة الكبرى التي تبلغ 15 سنة، حملت سفاحا من والدها وأنجبت طفل ذكر منذ 4 شهور.

وأضافت تحريات أجهزة أمن القاهرة أن والدة الفتاتين تقيم مع والدهما وعلى علم بما كان يفعله مع ابنتيه، ولكنها لم تبلغ الشرطة، كما أن المتهم كان يهدد الطفلتين بالقتل فى حالة إخبار أحد بما يفعله فيهن، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وزوجته والدة الطفلتين وجارى استجوابهما للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.