4 مرات بإيده في الأوضة.. تفاصيل جديدة في قصة قاصر القاهرة والكهربائي

تستكمل النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات مع فني كهربائي متهم بهتك عرض فتاة قاصر داخل شقتها بمنطقة 15 مايو جنوب القاهرة.

التفاصيل الكاملة لواقعة قاصر مايو

حيث إستعجلت النيابة العامة في القاهرة، تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها، لتحديد ما لحق بها من إصابات جراء التعدي عليها، كما طالبت بسحب عينة من البصمة الوراثية للمتهم لمضاهاتها مع آثار عثر عليها بملابس المجني عليها.

وكشفت تحقيقات النيابة في واقعة إعتداء فني كهربائي على الفتاة القاصر بمنطقة 15 مايو، تفاصيل الواقعة حيث تبين أن المتهم أحد أقارب والدة الفتاة، وطلبت منه إجراء بعض أعمال الصيانة والتجديد في شقتها بمنطقة 15 مايو وحضر إليها بالفعل.

التحقيقات: المتهم لامس جسدها من الخلف

وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة في القاهرة، أن المتهم قام بطلب بعض المستلزمات الخاصة بأعمال الكهرباء من والدة الفتاة، حيث تركتها معه في الشقة وذهبت لشرائها، وما أن غادرت حتى قام بالتحرش بها وهتك عرضها بيده.

وشرحت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن المتهم كرر فعلته وما أن خرجت الأم حتى قام بالذهاب بالفتاة إلى غرفة النوم وقام بالاعتداء عليها وما أن وصلت والدتها مرة أخرى، حتى شاهدتهم أثناء خروجهم من غرفة النوم والعرق يتصبب منهم.

فتاة مايو: اعتدى عليا 4 مرات وكنت خايفة منه

وبسؤال والدة الفتاة للمتهم وإبنتها، عن سبب تواجده برفقتها في الغرفة، قرر قيامه بتقبيلها فقامت بالصياح واستغاثت بالأهالي والجيران، وقررت الفتاة بقيامه بالاعتداء عليها وملامسة جسدها من الخلف، مستغلا تواجدهم بمفردهم في المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكابه الجريمة، وقررت الفتاة أمام أجهزة أمن القاهرة بقيام المتهم بحصر ملابسها وملامسة جسدها من الخلف 4 مرات داخل الشقة، وكانت تخشى إخبار والدتها خوفا منه.

وحررت أجهزة أمن القاهرة، المحضر اللازم عن الواقعة وقررت النيابة العامة في القاهرة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، واستمعت النيابة العامة لأقوال الفتاة القاصر وكذا والدتها وأقوال المتهم.