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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

جمارك دبي تخصص 840 مفتشاً و77 جهازاً لفحص الحقائب في المطار

صدى البلد

أعلنت جمارك دبي، اتخاذها جميع الاستعدادات لتسهيل الإجراءات وتسريع حركة المسافرين القادمين إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي خلال موسم العودة من الإجازات الصيفية.

وزادت إدارة عمليات المسافرين في الدائرة أعداد ضباط التفتيش لكل مناوبة، حيث يصل إجمالي أعداد المفتشين في الإدارة إلى 840 مفتشاً كما تم تخصيص 77 جهازاً لفحص الحقائب منها 58 جهازاً لفحص الحقائب الكبيرة، و19 لفحص الحقائب اليدوية، بالإضافة إلى بعض الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية لمواقع العمل من قبل مديري المباني ومدراء التفتيش وقادة الفرق للاطلاع على سير العمل والتنسيق الكامل مع الشركاء الاستراتيجيين خلال أيام الإجازات والعطلات والمواسم والفعاليات السنوية بشكل عام.

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وقال إبراهيم علي الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إنها تولي أهمية قصوى لتطوير خدمات ذكية ومبتكرة، تسهل إجراءات المسافرين القادمين إلى الدولة بما يحقق سعادتهم، وتمنح انطباعاً مميزاً أن دبي عاصمة السياحة العالمية، وقبلة السائحين، لافتا إلى أن إجراءات "الجمارك" المبتكرة تدعم خطط مطار دبي الدولي للحفاظ على مكانته الرائدة والمرموقة كأحد أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم.

وأشار إلى أن تطوير الأنظمة الجمركية الذكية يسهم بشكل مباشر في تسريع تدفق المسافرين القادمين إلى الدولة، الأمر الذي يكتسب معه تحديث برنامج "الإفصاح المبكر الذكي iDeclare" أهمية خاصة للتسهيل على القادمين إلى دبي؛ حيث يتيح لهم التطبيق الخاص بالبرنامج الإفصاح المسبق عن (البضائع، والأمتعة الشخصية والهدايا، والعملات المعدنية، والمبالغ النقدية) الموجودة بصحبتهم.

كما يوفر التطبيق خاصية طلب إنجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة، بما يختصر وقت عبور المسافر عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق.

وأوضح الكمالي أن المرحلة الثانية من تطوير البرنامج تشمل تفعيل خاصية الذكاء الاصطناعي، التي تمكن التطبيق من التعرف على السلع المراد الإفصاح عنها بمجرد تصويرها ومن ثم تقديم رمز المنسق وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتفعيل الماسح الضوئي لقراءة وتخزين معلومات السفر دون الحاجة إلى تعبئتها، والاطلاع على خدمات مبني مطار دبي الدولي بتحديد مواقع المطاعم، والسوق الحرة، وبوابات الخروج ومناطق تواجد موظفي جمارك دبي.

ويعزز المشروع الذكي فعالية منظومة التفتيش الجمركي في مطارات دبي ويسهم في زيادة الوعي حول المواد الممنوعة والمقيدة للمسافرين.

وتوفر جمارك دبي عبر موقعها الإلكتروني "www.dubaicustoms.gov.ae" الدليل الجمركي للمسافرين، الذي يتضمن تعريفهم بالأمتعة التي يصرح بها عند السفر، والمواد الممنوعة، والأمتعة المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية.

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