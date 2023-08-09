أستاذ الدراسات البيئية: التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي العالمي

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن شهر يوليو الماضي شهد زيادة في درجات الحرارة على الأرض، حيث سجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة، مما سبب الكثير من الحرائق والفيضانات والأعاصير.

وأضاف "سمعان"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن السبب الرئيسي في ارتفاع درجة حرارة الأرض هو تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان إلى طبقات الجو؛ مما يسبب استمرار التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن الأمن الغذائي العالمي سيتأثر بسبب التغيرات المناخية، خاصة أننا على أعتاب الوصول إلى 1.5 درجة حرارة الأرض بحيث نصل إلى حد الغليان وليس الاحتباس الحراري فقط.

إجراءات تكيفية للتعامل مع التغيرات المناخية

وتابع أن التكيف له محاور عدة سواء على مستوى الإنسان أو الزراعة وغيرها، حيث يجب التفكير في حلول وإجراءات تكيفية للتعامل مع التغيرات المناخية.