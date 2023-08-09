بيان رسمي من الكاف بشأن التحقيق مع إيتو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، بدء النظر في طلبات التحقيق مع صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني.

وقال "كاف"، عبر بيان نشره على موقعه الرسمي: "تلقى الاتحاد الإفريقي طلبات من العديد من أصحاب المصلحة في كرة القدم الكاميرونية، بالتحقيق مع صامويل إيتو في بعض السلوك غير اللائق المزعوم".

وأضاف "كاف"، في بيانه: "ينظر كاف في هذه الطلبات وفقًا للوائح والقوانين الخاصة بالاتحاد القاري للعبة".

وتابع "الادعاءات خطيرة للوهلة الأولى، لكن إيتو بريء حتى تقرر هيئة قضائية بالاتحاد الإفريقي خلاف ذلك".

وأتم: "كاف لن يصدر أي إعلان آخر أثناء التحقيقات، ومن المقرر أن يكتفي فقط ببيانات عامة بعد نهاية الإجراءات".