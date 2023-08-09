في أيام .. القبض على عصابة أنهت حياة شاب لسرقته بدمياط

نجحت الأجهزة الأمنية بدمياط، في خلال بضعة ايام ، في إلقاء القبض على أفراد التشكيل العصابي الذي قام بقتل الشاب محمود محمد شديد ابن قريه كفر الغاب التابع لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

ترجع احداث القضية عندما تلقي اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا يفيد بأصابة شاب بطلق ناري وتوفي على الفور

ومن جانبها كثفت أجهزة الأمن بدمياط بإشراف العميد محمد عزت مدير إدارة البحث الجنائي بدمياط وفريق بحث جنائي برئاسة الرائد يوسف البشلاوى رئيس مباحث مركز كفر سعد ومعانيه.

بالفحص تبين أنه أثناء إستقلال المجنى عليه سيارة أجرة "ميكروباص" ، فوجىء قائد السيارة بمحاولة عدد من الأشخاص بحوزة أحدهم سلاح نارى إستيقاف السيارة وحال محاولته الهرب قام حائز السلاح النارى بإطلاق عيار نارى تجاه "الميكروباص" مما أدى إلى حدوث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته .

توصلت جهوده فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم ( 5 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" ، مقيمين بدائرة المركز) مستخدمين (سيارة "ميكروباص" ، دراجة نارية ، بندقية آلية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن (البندقية الآلية – عدد من الطلقات - 2 سلاح أبيض - الميكروباص والدراجة النارية) المستخدمين فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.