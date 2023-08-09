عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أيام .. القبض على عصابة أنهت حياة شاب لسرقته بدمياط

محمود شديد الشاب
محمود شديد الشاب المتوفي

نجحت الأجهزة الأمنية بدمياط،  في خلال بضعة ايام ، في إلقاء القبض على أفراد التشكيل العصابي الذي قام بقتل الشاب محمود محمد شديد ابن قريه كفر الغاب التابع لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

ترجع احداث القضية عندما تلقي اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا يفيد بأصابة شاب بطلق ناري وتوفي على الفور

ومن جانبها كثفت أجهزة الأمن بدمياط بإشراف العميد محمد عزت مدير إدارة البحث الجنائي بدمياط وفريق بحث جنائي برئاسة الرائد يوسف البشلاوى رئيس مباحث مركز كفر سعد ومعانيه.

بالفحص تبين أنه أثناء إستقلال المجنى عليه سيارة أجرة "ميكروباص" ، فوجىء قائد السيارة بمحاولة عدد من الأشخاص بحوزة أحدهم سلاح نارى إستيقاف السيارة وحال محاولته الهرب قام حائز السلاح النارى بإطلاق عيار نارى تجاه "الميكروباص" مما أدى إلى حدوث إصابة  المجنى عليه التى أودت بحياته .

توصلت جهوده فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم ( 5 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" ، مقيمين بدائرة المركز) مستخدمين (سيارة "ميكروباص" ، دراجة نارية ، بندقية آلية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن (البندقية الآلية – عدد من الطلقات - 2 سلاح أبيض - الميكروباص والدراجة النارية) المستخدمين فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

جامعة دمياط تشارك في مؤتمر التميز بالبحث العلمي

دمياط إدارة البحث الجنائى أجهزة الأمنية إصابة شاب بطلق نارى الأجهزة الأمنية بدمياط التشكيل العصابي السلاح الناري الدراجة النارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

بعد طريقة الإقالة.. سيد عبدالحفيظ يرفض عروض الأهلي| تعرف على وجهته المقبلة

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

رغي على الفاضي | منشور صادم من خالد الغندور عن أزمة الزمالك

موضوعات متعلقة

تحرير 66 محضر غش تجاري في حملة أمنية مكبرة بدمياط

جامعة دمياط تشارك في مؤتمر التميز بالبحث العلمي

رئيس جامعة دمياط يشارك باجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

محافظ دمياط: الالتزام بالمواصفات والمعايير بمبنى الوحدة المحلية بعزبة البرج

توزيع 30 ألف قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية في دمياط

السيطرة على حريق بورشة أثاث و7 شقق سكنية بغيط النصارى بدمياط

شاهد.. مباريات الأسبوع الثالث من دورى مراكز الشباب بدمياط

ميناء دمياط يستضيف الحملة القومية 100 يوم صحة

ترشيحاتنا

سجائر ملفوفة وماريجوانا .. ضبط ممنوعات مع راكبين في مطار القاهرة| صور

ضربة قوية لـ كييف.. الكشف عن مفاجأة بشأن محادثات السلام الأوكرانية بالسعودية

لبنان.. بيان عاجل من حزب الله

بيان عاجل من إثيوبيا بشأن الاشتباكات في إقليم أمهرة

تعرف على موعد انخفاض درجات الحرارة والرطوبة في الدول العربية

تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن وقوع كارثة نووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة كنتاكي .. طريقة عمل أجنحة الدجاج الوينجز

ماذا يحدث للحامل عند تناول الممبار ؟

فين مستحقاتي| حقيقة فسخ عقد نجم الزمالك..وهذا سبب عدم قيد هذا اللاعب

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ