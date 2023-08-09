جامعة دمياط تشارك في مؤتمر التميز بالبحث العلمي

شارك الدكتور حمدان ربيع المتولى القائم بعمل رئيس جامعة دمياط فى فعاليات مؤتمر التميز فى البحث العلمى بعنوان "مستقبل الانتاج المعرفى فى مصر" والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء المؤتمر تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت مصر والذى أقيم بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور لفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.



وأُبرز المؤتمر، الذي نظمته هيئة فولبرايت مصر، أهمية تطوير البحث العلمي من خلال توسيع نطاق التعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية دولية، وتسهيل التعاون المؤسسي معها.



وتضمن المؤتمر الاحتفال بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية ومثل الجامعة وفداً من الباحثين المتميزين في البحث العلمي والنشر الدولي بالتخصصات العلمية المختلفة وعلى رأسهم أثنين من علماء الجامعة ضمن أفضل 2% من الباحثين المصريين علي مستوي العالم طبقاً ستانفورد وهم الأستاذ الدكتور عادل زكى حافظ السنباطى بكلية العلوم جامعة دمياط قسم الكيمياء والأستاذ الدكتور عبد الجواد محمد راضى كلية العلوم جامعة دمياط.

كما تضمن عدداً من الباحثين المتميزين في النشر العلمى الدولى وهم أشرف عبدالعزيز البنداري أستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، و الدكتور محمد عبد الفتاح سرحان الأستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، والدكتور أحمد طلعت سحلول بقسم الحاسب الألى بكلية التربية النوعية ، والدكتور محمد أحمد الحجري بقسم الرياضيات بكلية العلوم ، و الدكتورمحمد عبد العزيز نوارج بقسم الفيزياء بكلية العلوم.

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