قرار عاجل من النيابة الإدارية في حريق ورشة أثاث دمياط

صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، بأنه بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أجرت النيابة الإدارية بدمياط - القسم الثاني - صباح اليوم، الأربعاء، معاينةً لموقع الحريق الذى شَبَّ أمس، الثلاثاء، بورشة تصنيع أثاث بقرية "غيط النصارى" التابعة لمركز مدينة دمياط بمحافظة دمياط.

وشكل المستشار قمر فايد، مدير النيابة الإدارية بدمياط القسم الثانى، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار محمد عبد العزيز، رئيس النيابة، ومحمد إبراهيم شهاب الدين، رئيس النيابة، وأحمد أشرف، وكيل النيابة، وتكليفه بالانتقال لموقع العقار الكائن به الورشة محل الحادث وإجراء المعاينة صباح اليوم.

وقد تبين من المعاينة أنه في حوالى الساعة العاشرة من صباح يوم أمس، الثلاثاء، شَبَّ حريق بورشة نجارة تتوسط عقارين ملاصقين لها وملحق بها مخزن للأخشاب، وامتد الحريق إلى العقارين المجاورين، حيث التهمت النيران ستة وحدات سكنية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع ضحايا أو إصابات.

هذا وقد تولت النيابة الإدارية بدمياط - القسم الثانى التحقيق، حيث قرر محمد إبراهيم شهاب الدين، رئيس النيابة، تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى محل الحريق؛ للوقوف على أسباب الحادث، وبيان الأضرار التي وقعت جراء الحريق، وبحث مدى توافر اشتراطات الترخيص والسلامة والصحة المهنية.

وجار استكمال التحقيقات.

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