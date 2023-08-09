عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة الإدارية في حريق ورشة أثاث دمياط

صدى البلد

صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، بأنه بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أجرت النيابة الإدارية بدمياط - القسم الثاني - صباح اليوم، الأربعاء، معاينةً لموقع الحريق الذى شَبَّ أمس، الثلاثاء، بورشة تصنيع أثاث بقرية "غيط النصارى" التابعة لمركز مدينة دمياط بمحافظة دمياط.

وشكل المستشار قمر فايد، مدير النيابة الإدارية بدمياط القسم الثانى، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار محمد عبد العزيز، رئيس النيابة، ومحمد إبراهيم شهاب الدين، رئيس النيابة، وأحمد أشرف، وكيل النيابة، وتكليفه بالانتقال لموقع العقار الكائن به الورشة محل الحادث وإجراء المعاينة صباح اليوم.

وقد تبين من المعاينة أنه في حوالى الساعة العاشرة من صباح يوم أمس، الثلاثاء، شَبَّ حريق بورشة نجارة تتوسط عقارين ملاصقين لها وملحق بها مخزن للأخشاب، وامتد الحريق إلى العقارين المجاورين، حيث التهمت النيران ستة وحدات سكنية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع ضحايا أو إصابات.

هذا وقد تولت النيابة الإدارية بدمياط - القسم الثانى التحقيق، حيث قرر محمد إبراهيم شهاب الدين، رئيس النيابة، تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى محل الحريق؛ للوقوف على أسباب الحادث، وبيان الأضرار التي وقعت جراء الحريق، وبحث مدى توافر اشتراطات الترخيص والسلامة والصحة المهنية.

وجار استكمال التحقيقات.    

 

IMG-20230809-WA0051
IMG-20230809-WA0051
IMG-20230809-WA0050
IMG-20230809-WA0050
IMG-20230809-WA0049
IMG-20230809-WA0049
IMG-20230809-WA0048
IMG-20230809-WA0048

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

إجراء عاجل من روسيا بعد وقوع انفجار هائل بمنشأة صناعية في موسكو

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

%30 من سكان المنطقة العربية مهددون بالجوع.. إنذار شديد الخطورة |ماذا يجري؟

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

ترشيحاتنا

قرار عاجل بموعد محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل داخل حفرة بعيادته

الصحة: مذكرة تفاهم مع مركز "جوستاف روسي" الفرنسي لتحسين خدمات علاج الأورام

بيصحوه لقوه ميت..وفاة بطل ألعاب القوى البدنية بسبب جرعة منشطات بطنطا |شاهد

أخبار التكنولوجيا|ماذا تفعل وكيف تحمي حسابك لو واتساب مخترق؟..وتعمل إيه لو موبايلك وقع في المياه؟

سيارات فاخرة موديل 2023 بالسوق المصري | صور

تضرر 15 ألف طن من الحبوب.. تركيا تعلن أول وفاة جراء انفجار ميناء ديرينجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف.. بشرى تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

فيديو

ضربة قوية لـ الدولار.. ماذا يحدث؟

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ