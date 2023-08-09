تعرف على أهمية التحول الرقمي في مجال البنوك والقطاع المصرفي.. فيديو

تحدث طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك «saib» عن أهمية التحول الرقمي في مجال البنوك والمجال المصرفي، فضلا عن البنوك الرقمية والتكنولوجية في القطاع المصرفي.

وقال «الخولي» خلال لقائه مع الإعلامية شيماء موسى ببرنامج «بيزنس» المذاع على قناة «صدى البلد 2» إن التكنولوجيا الرقمية والمصرفية متواجده منذ فترة، والبنك المركزي يدرس الشمول المالي والرقمنة والخدمات المصروفية منذ 10 سنوات تقريبا.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك «saib، أن هناك 14 مليون و400 الف مزاطن يستخدمون الإنترنت البنكي، مشيرا إلى أن يمكن عن طريق الهاتف التواصل مع البنوك ،ويستخدم أيضا في التحويلات المصرفية.

التكنولوجيا الرقمية والمصرفية

وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك «saib، على أن مجال التكنولوجيا الرقمية والمصرفية شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة، موضحا أن المحافظ الالكترونية وصل التعامل بها إلى مللاين التعاملات بمليارات الجنيهات .