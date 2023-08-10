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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حيتان السجائر تربح 4.5 مليار جنيه شهريا.. تفاصيل مهمة

السجائر
السجائر

أكد هاني أمان الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، حيتان السجائر تربح 4.5 مليار جنيه شهريا، وأن هذه الأموال بعيدة عن الدولة”، وأن الحيتان تربح في اليوم الواحد من 120 لـ 150 مليون جنيه.

 


وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن سعر علبة الكليوباترا بـ 24 جنيه، ولا زيادة في السعر، أن هناك حرص على توفير المنتج لأطول فترة.


ولفت إلي أن الشركة اكتشفت أن هناك بعض التجار تقوم بتخزين السلع، ولكن الشركة تعمل على الحفاظ على المستهلكين، وأن الشركة تقوم بتوزيع 3.5 مليار علبة في السنة، وأن ربح الشركة يكون بعد قناة السويس.


وأشار إلي أن الشركة تغطي التأمين الصحي، وأن الشركة تعتبر أكثر شركة تقوم بدفع ضرائب، تصل لـ 60 مليار جنيه في العام، ولكن الضرائب و الجمارك الشركة دفعت 85 مليار جنيه .


وأوضح أن بعض التجار تستغل المواطن وتقوم ببيع السجائر، بأسعار أعلي، وأنه على الرغم من أنه سعيد بتمسك المواطن بالسلعة، لكن ارتفاع السعر قد ينتج عنه مشكلة.


وكشف أنه سيكون هناك أخبار سارة خلال الأسابيع المقبلة، وأن الشركة ستضخ 150 مليون سجارة يومًا، أي 8 ملايين علبة، وأنه بهذا الضخ سيكون هناك استقرار في الأسعار.


وتابع: "نتعاون مع جميع الجهات، من أجل أن يكون هناك استقرار في الأسواق، وأن الشركة تقوم ببيع السجار بالأسعار الصحيحة، وهناك زيادة 20% من الإنتاج".


وكشف أن كل علبة عليها كود، من خلال هذا الكود يعرف المواطن سعر علبة السجائر، ولكن في الفترة المقبلة سيتم كتابة السعر على العلبة.


وأوضح أن كتابة السعر على علبة السجائر سيكون في الفترة المقبلة، ولكن الأجهزة الموجودة في الشركة حاليًا يصعب كتابة السعر عليها، وذلك لآن الأجهزة تطبع 500 علبة في الدقيقة.

وتابع أن أزمة السجار سيتم حلها، بعد ثلاث أشهر  أو 4 أشهر، وأن سعر جميع السجائر التابعة للشركة بـ 24 جنيه، و العلبة 10 سجائر بـ 15 جنيه.


وكشف أن السعر ثابت، ولكن في حالة تعديل قانون سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، ولكن هناك أشخاص ليست مسجلة بالشركة هي من تقوم بتخزين السجائر، معلقًا :" في حوت".
 

 

حيتان السجائر السجائر صدى البلد الإعلامي أحمد موسى قناة صدي البلد

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