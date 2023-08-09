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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حوار | محمد صفوت يتحدث عن مشواره ودور اتحاد التنس ووادي دجلة

صدى البلد

يعد محمد صفوت أحد أبرز لاعبي وادي دجلة في التنس وحقق العديد من البطولات ..

وحرص موقع صدى البلد على إجراء حوار معه وجاء نصه كالتالي ..   

 

ما الذي ينقص التنس المصري لينطلق للعالمية ؟

التنس المصري حاليا يخطو خطوات ثابته للأمام .. وأعتقد أن الموضوع حاليا محتاج إلى الوقت واكتشاف المواهب، وحاليا تمتلك مصر مدربين علي معرفة جيدة لصناعة لاعبين دوليين 
وأندية علي دارية كافية لصناعة الأبطال كنادي وادي دجلة.

 

  • ما دور اتحاد التنس لتطوير الرياضة ؟
     

اتحاد التنس المصري خلال الـ 7 سنوات الماضية قام بطفرة في رياضة التنس من إنشاء سنتر تدريب لمنتخبات مصر في جميع الأعمار واستضافة مصر لبطولات دولية في جميع الأعمار.

 ما أصعب المباريات التي واجهت الفريق؟

أصعب المباريات كانت ضد فريق الأهلي في المبارة النهائية ، والأدوار النهائية لها طابع خاص وتمكنا كفريق وادي دجلة بالفوز علي النادي الأهلي وتحقيق اللقب لدوري الرجال لخمس مرات على التوالي.

  • ما حلم محمد صفوت للتنس في مصر؟

أحلم بمساعدة التنس المصري من خلال الخبرات التي اكتسبتها خلال مشواري الاحترافي وصنع أبطال عالميين وأوليمبيين.


 

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