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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل إثنين وإصابة العشرات إثر أشتباكات بين أهالي منطقة كحالة وحزب الله

صدى البلد

قتل أثنين وإصابة العشرات في منطقة ،اليوم الاربعاء، أثناء وقوع اشتباكات بين أهالي منطقة الكحالة في جبل لبنان و حزب الله وتدخل الجيش اللبناني بعد تبادل إطلاق النيران إثر أنقلاب شاحنة .

 وأصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي: “أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع الى بيروت انقبلت في منطقة الكحالة وفي ما كان الأخوة المعنيون بإيصالها  يقومون بإجراء الاتصالات لطلب المساعدة ورفعها من الطريق لمتابعة سيرها الى مقصدها، تجمع عدد من المسلحين من المليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على افراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها، حيث بدؤ برمي الحجارة اولا ثم باطلاق النار مما اسفر عن إصابة أحد الاخوة المولجين بحماية الشاحنة وتم نقله بحال الخطر الى المستشفى حيث استشهد لاحقا”.  

وتابع البيان : "أن قد حصل تبادل لاطلاق النار مع المسلحين المعتدين، في هذه الاثناء تدخلت قوة من الجيش اللبناني ومنعت هؤلاء المسلحين من الاقتراب من الشاحنة أو السيطرة عليها. ولا تزال الاتصالات جارية حتى الآن لمعالجة الاشكال القائم".

وقرر أهالي منطقة الكحالة بجبل لبنان ،اليوم الأربعاء، قطع الطريق الدولي بالاتجاهين بعد إطلاق النار عليهم إثر انقلاب شاحنة.

وشهدت منطقة الكحالة في جبال لبنان، اثر انقلاب شاحنة بسبب الحمولة الزائدة عند احد منعطفات البلدة مساء اليوم، حالة من التوتر بعدما تجمع الأهالي في المكان حول الشاحنة. 

وضربت عناصر من الجيش والقوى الامنية طوقا حول المكان.

 

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