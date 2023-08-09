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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرفة التجارية تحذر أصحاب المحلات من التلاعب بالأسعار خلال المعارض الصيفية

سماح هيكل
سماح هيكل

أكدت سماح هيكل عضو مجلس إدارة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الملابس تشهد انخفاضات كبيرة جدًا، وأن اوكازيون الصيف به انخفاضات وصلت لـ 70%.

 

وأضافت ، خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن فترة الدراسة، و الامتحانات حدث ركود في سوق الملابس، ولكن الآن هناك تحرك في البيع.

وأشارت إلي أن هناك محلات كثيرة ستدخل، في توفير المستلزمات، وأن هناك أكثر من 4000 عارض سيشاركون في الأوكازيون.

ولفتت إلي أن هناك ضوابط 

لازم المحل يكون لديه بطاقة ضريبية، وبعد ذلك يقدم طلب في أقرب دائرة تموينية، وبعد ذلك يقوم بمائ استمارة.

وتابع :" صاحب المحل يضع سعر قبل التخفيض، وبعد التخفيض، ويقوم بتوفير فاتورة، وأنه في حالة مخالفة الشروط صاحب المحال قد يدفع غرامة 2 مليون جنيه".

سماح هيكل الملابس الجاهزة أسعار الملابس قناة صدي البلد صدى البلد أحمد موسى

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