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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مشروع الألف مبدع وأنشطة ثقافية متنوعة لإقليم وسط الصعيد بالمنيا وسوهاج

محمد نبيل
محمد نبيل

عقد الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى صباح أمس الأربعاء الموافق ٩ أغسطس، اجتماع مع مديرى العموم لفرعي ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة ، وسوهاج برئاسة جلال ابو الدهب، ومديرى القصور ومديرى الإدارات بإلإقليم ، وذلك لمناقشة آليات العمل الثقافى الجديدة والخطة المستقبلية للنهوض بالعملية الثقافية وتحقيق العدالة الثقافية والفكرية والوصول بالمنتج الثقافى إلى جميع قرى الصعيد بشفافية تامة وتذليل أى عقبات تعوق العمل الثقافى.

 

واستعراض نبيل جدول الأعمال ومناقشته من جميع الجوانب مع  الحضور ويتضمن العديد من إقامة الفعاليات الثقافية والفنية منها مشروع الألف مبدع بجميع القرى والنجوع فى مختلف المجالات وإكتشاف المواهب المتميزه منها وصقلها وتنميتها، وايضا المواهب فى مجال الغناء والفن الشعبى ، والإنشاد الدينى وتكوين فرق لهم.

وأكد أيضا على ضرورة توزيع الموارد البشرية كل فى مجال تخصصه ، وأيضا نوادي الأدب وتشجيع المواهب الأدبية الشابه ، وعودة صالون الإقليم الثقافى، وتشغيل نوادى التكنولوجيا، وذلك لإحداث تغير نوعى فى الأنشطة المقدمه، وايضا استمرار معرض الكتاب وسينما القرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى بالاهتمام بالتنمية الثقافية بصعيد مصر وبدعم من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المحاسب عمرو البسيوني.

الكاتب محمد نبيل إقليم وسط الصعيد الثقافي ثقافة المنيا آليات العمل الثقافى تحقيق العدالة الثقافية الفعاليات الثقافية والفنية

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