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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مندوب التوصيل وفستان بيتي.. قصة تريند أشعل السوشيال ميديا

مندوب التوصيل وفستان
مندوب التوصيل وفستان بيتي.. قصة ترند أشعل السوشيال ميديا

أثار منشور لإحدى السيدات تم تداوله على نطاق واسع بين رواد السوشيال ميديا الكثير من الجدل  خلال الأيام القليلة الماضية، لقيامها برواية تجربتها الغريبة مع أحد مندوبي الشحن، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا ما بين مؤيد ومنتقد لتصرف المندوب وذلك  عندما قامت بطلب ملابس للمنزل عبر الإنترنت.

قالت السيدة في المنشور إنها قد قامت بطلب قطعة ملابس عبر الإنترنت وبعد مرور وقت قصير فوجئت صاحبة المنشور بمكالمة من بائعة الأوردر تقوم بسؤالها عن تفاصيل طلبها، وتعتذر عما قد يفهم  الأمر أنه تطفل من ناحيتها لتتساءل  ما إذا كانت ستقوم صاحبة الأوردر بارتداء تلك الملابس خارج البيت مؤكدة أن المندوب عندما رأى محتوى الأوردر شعر بالقلق، لأنه لا يقوم بتوصيل أي أشياء غير شرعية .
 

رواد السوشيال ميديا مندوب الشحن ملابس للمنزل

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