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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على طريقة عمل الكانيلوني

طريقة عمل الكانيلوني
طريقة عمل الكانيلوني

تقدّم الشيف ناني مجدي طريقة عمل الكانيلوني بمذاق لا يقاوم وطريقة سهلة وسريعة لعشاق الكانيلوني وبأبسط المقادير .
  

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هتوفر كتير.. طريقة تحضير الجبن المثلثات في المنزل


المقادير طريقة عمل الكانيلوني


اولا العجين 
٢كوب لبن
2بيضة
2كوب دقيق
ملح فلفل
الحشو:
١/٢ ك لحم مفروم
بصلة متوسطة مفرومة
معلقة كبيرة زبدة 
ملح،فلفل،بهارات،رشةقرفة(اختيارى)
مقاديرصوص البشاميل 
٢ معلقة كبيرة زبدة
٣معلقة كبيرة دقيق
٢كوب حليب

 

طريقة عمل الكانيلوني

تعصج اللحمة وتترك في طاسة سخنة علي النار يضاف معلقة الزبدة والبصل إلى ان يصفر البصل ويضاف اللحمة والتوابل ونتركها إلى تمام النضج .

 نحضر بولة عميقة ويضرب البيض والملح والفلفل و اللبن والدقيق بمضرب يدوي او مضرب البيض او في الخلاط ندهن طاسة  غير لاصقة زيت خفيف ويضاف العجين على شكل قرص رفيع ونلف الطاسة دايرة إلى أن يفرد العجين على شكل قرص مثل الأومليت بس خفيف ولما ياخد لون يقلب ليأخد لون الناحية التانية وهكذا إلى انتهاء الكمية.


صوص البشاميل 

معلقتان زبدة عليهم ٣ معالق دقيق يحمر على النار إلى أن يصير اللون ذهبي يضاف ٢ كوب حليب  ويخلط بسرعة ويترك يتقل شوية ويضاف ملح وفلفل
نحضر العجين ونضع بداخله اللحمة المفرومة وممكن معلقة صغيرة بشاميل او مشكل جبن ونلفه ويوضع في البايركس وعليه صوص الطماطم .
ويضاف البشاميل وممكن اضافة موتزاريلا واخيرا يدخله الفرن إلى أن يأخذ لون أصفر ويقدم .

طريقة عمل الكانيلوني الكانيلوني المقادير طريقة عمل الكانيلوني صوص البشاميل ​​​​​​​health

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