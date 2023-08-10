التطوير العقارى: قانون الرقم القومى الموحد ثابت ولا يتغير.. فيديو

قال طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات أحدث نقلة نوعية في نظام البيانات لدى الدولة.

وأضاف طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع على قناة “سي بي سي”: "الرقم القومي موحد ثابت ولن يتغير، ويبدأ بالمحافظة ثم الحى ثم الشارع ثم مربع ثم رقم العمارة، ويجعل كل قطعة أرض وكل عمارة وكل شقة لها رقم واحد غير قابل للتكرار".



وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، أن الرقم ضمان ثبات الملكية وعدم وجود أى نزاعات قضائية مستقبلية، وسيكون هناك تسلسل ملكية واضح وثابت وصريح فى الشهر العقارى، يحسم الأمر دون نزاعات.

ولفت إلى أن المشروع سيحدد الكثافات البنائية وعدد الوحدات بكل حى ومحافظة وشارع بشكل كبير ويثبت المشغول وغير المشغول، ما يتيح للدولة والمستثمرين الحصول على المعلومات.