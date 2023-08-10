عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: برنامج الإصلاح الاقتصادي يوفر السيولة المالية للمشاريع في سيناء

سيناء
سيناء

قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن حجم المشروعات التى تم تنفيذها في سيناء تتخطى ميزانيتها 750 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تطوير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وتشييد أنفاق أسفل قناة السويس، ومخطط استصلاح 450 ألف فدان في شمال سيناء، ودخل الخدمة 180 ألف فدان حتى الآن. 

وأضاف “أنيس”، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، وتم تحلية مياه الصرف وإعادة استخدامها وضخها لشمال سيناء، منوها بأن سيناء ذاخرة بالمعادن والمواد الخام، كما أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمصانع التى سيتم إقامتها فيها لتصنيع هذه المعادن وليس تصديرها.

وتابع تمكنت الدولة من إنشاء العديد من المجمعات السكنية الحديثة، تناسب الطبائع لأهالى سيناء، ولا يتم إجبارهم على نمط سكنى معين، كما أن هناك تخطيطا لإنشاء مدن سكنية جديدة حديثة بتشكيلة اقتصادية متكاملة، وبدون تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مع نهاية 2016 لم نكن نستطيع مواجهة كورونا ولا الأزمات المتلاحقة أو توفير السيولة المالية لإقامة مشاريع التنمية فى مصر وسيناء.
 

المجمعات السكنية الصرف الصحى الكهرباء سيناء السويس قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

شيكابالا لن يرحل عن الزمالك.. عفت نصار: يمتلك حبا ربانيا من الجماهير

النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية والتحريات في حريق مصنع كاوتش السيارات بالسلام

الكيلو بـ12 جنيهًا|أسعار الأرز الجديدة والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

أدنى مستوى له.. مفاجأة في أسعار الذهب عالمياً

مفاجأة غير سعيدة لتجار السجائر المتلاعبين في الأسعار

ترشيحاتنا

الإمارات تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان

مرتب يصل لـ 36 ألف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

بدون وقوف على الشباك.. مترو الأنفاق يوفر طرق جديدة لدفع ثمن التذاكر

شجاعة وبسالة.. سائق أتوبيس سياحى فى الغردقة ينقذ الركاب قبل اشتعال النيران|تفاصيل

إلغاء 450 رحلة جوية في كوريا الجنوبية بسبب الإعصار خانون

نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع محطة معالجة إسكندرية الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات الإصابة بالسرطان عند الرجال والسيدات والأطفال .. انتبه

تغني أفتكرلك إيه لأول مرة.. مي فاروق في بروفات حفلها بالسعودية

مندوب التوصيل وفستان بيتي.. قصة تريند أشعل السوشيال ميديا

احترس.. ظهور هذه العلامات تعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب

فيديو

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على إدعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

بسبب الأحضان والقبلات.. نجوم تعاملوا مع معجبينهم بعنف منهم عمرو دياب وتامر عاشور وإليسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ