خبير: برنامج الإصلاح الاقتصادي يوفر السيولة المالية للمشاريع في سيناء

قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن حجم المشروعات التى تم تنفيذها في سيناء تتخطى ميزانيتها 750 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تطوير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وتشييد أنفاق أسفل قناة السويس، ومخطط استصلاح 450 ألف فدان في شمال سيناء، ودخل الخدمة 180 ألف فدان حتى الآن.



وأضاف “أنيس”، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، وتم تحلية مياه الصرف وإعادة استخدامها وضخها لشمال سيناء، منوها بأن سيناء ذاخرة بالمعادن والمواد الخام، كما أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمصانع التى سيتم إقامتها فيها لتصنيع هذه المعادن وليس تصديرها.



وتابع تمكنت الدولة من إنشاء العديد من المجمعات السكنية الحديثة، تناسب الطبائع لأهالى سيناء، ولا يتم إجبارهم على نمط سكنى معين، كما أن هناك تخطيطا لإنشاء مدن سكنية جديدة حديثة بتشكيلة اقتصادية متكاملة، وبدون تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مع نهاية 2016 لم نكن نستطيع مواجهة كورونا ولا الأزمات المتلاحقة أو توفير السيولة المالية لإقامة مشاريع التنمية فى مصر وسيناء.

