تفاصيل الحالة المرورية.. انتظام في حركة السيارات باتجاهي نفق الأزهر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، الحالة المرورية اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، حيث يشهد نفق الأزهر انتظاما في حركة السيارات وسيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري وفي منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي.

سيولة الحالة المرورية



وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إن الكورنيش يشهد كثافات متقطعة من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، اما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فإنه يشهد سيولة الحالة المرورية.

وأضافت الإعلامية، أن كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية يشهد كثافات في الحالة المرورية متقطعة مستمرة حتى غمرة، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات.



وأشارت إلى ظهور كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للطريق الدائري، وفي شارع صلاح سالم توجد كثافات في الحالة المرورية بالتزامن مع نزول الموظفين، كما يشد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، ويشهد كوبري الروضة بعض الكثافات.