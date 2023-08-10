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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ناقد فني يشيد باحتفالية «60 سنة دراما» ضمن فعاليات مهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال خالد محمود الناقد الفني، إنّ مهرجان العلمين الجديدة يشهد احتفالية «60 سنة دراما»، والتنوع الكبير في الفنانين سواء من مصر أو العالم العربي يعطي قيمة راسخة للمهرجان عن طريق تمتع الجهمور، ويحقق الهدف المنشود منه وهو إقبال الزوار والمواطنين على مدينة العلمين من كل العالم.

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم سارة سراج عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدراما المصرية رائدة بكل أنواعها سواء كانت اجتماعية أو درامية أو كوميدية، مؤكدًا أهمية التمسك بقضية قيمة تراثنا والتعبير عن القضايا الخاصة بنا مع التطوير المستمر في كل النواحي، وهذا الاتجاه الحالي للدولة، وهناك قضايا مهمة للغاية لها علاقة بالمجتمع المصري سواء الصعيد أو الريف أو الحضر تُناقش بالدراما.

وتابع: «تفكير ذكي للغاية بأن نحتفي بالدراما الخاصة بنا في ظل التنبيه والإيمان بقوة وقدرة القوى الناعمة وتأثيرها الكبير على المجتمع المصري والعربي»، مشيرا إلى أن الروح والفنانين أكثر ما يميز الدراما المصرية عن نظيرتها في العالم العربي بشكل عام.

وأكد أهمية احتمالية «60 سنة دراما»، كون مصر رائدة في صناعة الدراما، مشيرا إلى أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة على مختلف الأصعدة.
 

الدراما المصرية

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