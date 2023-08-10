الاستماع لمقترحات عمال شركة حلوان للآلات والمعدات لتطوير خطوط الإنتاج

اجتمع المهندس عزت محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، برؤساء القطاعات المختلفة بالشركة والعاملين بها، وذلك للاستماع لمقترحاتهم في تطوير خطوط الإنتاج المختلفة، إيماناً منه بأهمية تبادل وجهات النظر المختلفة.

كما وجه الشكر لهم لنجاحهم في الفترة الماضية، والذي كُلل بالعديد من التعاقدات، حيث حققت شركة حلوان للآلات والمعدات نجاحات عديدة في الفترة السابقة؛ من بينها التعاقد مع شركة الزامل ومجموعة AVICالصينية وشركة أوراسكوم لتقديم الدعم الصناعي لمشروعي القطارين الخفيف LRT والسريع HS من خلال تنفيذ أعمال الجلفنة لجسم القطارين، والتي تعد من أهم مراحل تصنيع القطار.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواصل المستمر مع العاملين وإطلاعهم على المستجدات الخاصة بالتعاقدات والعمليات الإنتاجية.



وحرص رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات على تكريم العاملين المحالين إلى المعاش، مثنيا على ما بذلوه من مجهود ونجاح خلال مسيرة العمل، وشدد على ضرورة الاستفادة من خبراتهم، وأن جميع العاملين أسرة واحدة ويد واحدة.

في سياق متصل، قامت شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)، بعمل ورش تدريبية لطلبة الجامعات من مختلف التخصصات.

يأتي هذا في إطار استغلال الطاقات الفائضة لشركات الإنتاج الحربي في خدمة المجتمع المدني وتأهيل جيل جديد لمواجهة تحديات سوق العمل.

وقد شمل التدريب المرور على جميع القطاعات الإنتاجية بالمصنع، والاطلاع على الخطوات التنفيذية ببعض خطوط الإنتاج كمنتجات الشركة من الكابلات وشرائط النحاس وألواح الألومنيوم.

من ناحية أخرى، اجتمع مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي للقطاعات الحكومية المهندس ناصر فؤاد محمد، بالعاملين بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، حيث أعرب عن اهتمامه بالاستماع للعاملين، وذلك لإيمانه بضرورة العمل وفق روح الفريق.

وأكد سعيه لتحقيق مطالب العاملين، مع التأكيد على أن حقوق العاملين تقابلها واجبات لا بد من القيام بها، وخلال اللقاء تم الرد على أسئلة العاملين حول بعض الموضوعات، وكذا الاستماع إلى مقترحاتهم للنهوض ببيئة العمل.

وفي نهاية اللقاء، قام المهندس ناصر فؤاد محمد ويرافقه المهندس عبد الرؤوف عبد الله موسى، رئيس قطاع التدريب، بجولة تفقدية للمنشآت التعليمية والتدريبية بقطاع التدريب بالسلام (المعهد الفنى للصناعات المتطورة – المجمع التكنولوجى - مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية - الكلية التكنولوجية المتوسطة - المعامل الكيميائية - المعامل الهندسية – مركز التدريب القيادى والتخصصى) لاستعراض الإمكانيات التكنولوجية والبشرية بجميع الوحدات التابعة لقطاع التدريب بالسلام.

وأشاد مستشار الوزير للقطاعات الحكومية بالإمكانيات التدريبية المتاحة بقطاع التدريب التى تؤهل خريجي المنشآت التعليمية التابعة للالتحاق بسوق العمل.