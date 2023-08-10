التعليم: آلاف الطلاب قدموا تظلمات الثانوية العامة هذا العام

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإقبال على تظلمات الثانوية العامة 2023 كبير ، مشيراً إلى أنه مثل كل عام آلاف الطلاب حرصوا على تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 ، للتأكد من مدى حصولهم على حقهم كاملاً في الدرجات.
وقال المصدر في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن أعمال تظلمات الثانوية العامة 2023 ، تسير بشكل منضبط وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم .
وأضاف المصدر ، أن عملية الاطلاع على أوراق طلاب تظلمات الثانوية العامة 2023 تتم في مقرات لجان النظام والمراقبة التابع لها كل طالب ، في مواعيد يتم تحديدها وارسالها لكل طالب عبر رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 .
وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف تصدر بيانا رسمياً للكشف عن أعداد الطلاب المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة 2023 ، وعدد الطلاب الذين اكتشفوا درجات مستحقة لهم .
وأوضح المصدر ، أنه يكون متاحا للطلاب خلال تظلمات الثانوية العامة 2023 الاطلاع على كراسة الاسئلة والبابل شيت.
خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023
- ادفع رسوم تظلمات الثانوية العامة “200 جنيه عن المادة الواحدة” من خلال أحد المنافذ الآتية : (البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال)
- بعد الدفع ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط هنا
- اختر المادة/المواد التى تريد التظلم بها وسجل البيانات المطلوبة
- تابع رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص بك
- ثم تابع ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 على نفس الرابط.
وبالنسبة لـ خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين، فتتمثل في :
- سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 المقررة في منافذ الدفع السابق ذكرها
- التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم
ولن يتمكن طلاب الثانوية العامة 2023 من الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 ، من خلال البريد الموحد للطالب .
وللحصول على الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد لطلاب الثانوية العامة 2023، لابد من الدخول الآن على الرابط التالي : https://office365.emis.gov.eg/