التعليم: آلاف الطلاب قدموا تظلمات الثانوية العامة هذا العام

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإقبال على تظلمات الثانوية العامة 2023 كبير ، مشيراً إلى أنه مثل كل عام آلاف الطلاب حرصوا على تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 ، للتأكد من مدى حصولهم على حقهم كاملاً في الدرجات.

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن أعمال تظلمات الثانوية العامة 2023 ، تسير بشكل منضبط وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم .

وأضاف المصدر ، أن عملية الاطلاع على أوراق طلاب تظلمات الثانوية العامة 2023 تتم في مقرات لجان النظام والمراقبة التابع لها كل طالب ، في مواعيد يتم تحديدها وارسالها لكل طالب عبر رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 .

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف تصدر بيانا رسمياً للكشف عن أعداد الطلاب المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة 2023 ، وعدد الطلاب الذين اكتشفوا درجات مستحقة لهم .

وأوضح المصدر ، أنه يكون متاحا للطلاب خلال تظلمات الثانوية العامة 2023 الاطلاع على كراسة الاسئلة والبابل شيت.

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023

ادفع رسوم تظلمات الثانوية العامة “200 جنيه عن المادة الواحدة” من خلال أحد المنافذ الآتية : (البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال)

بعد الدفع ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط هنا

اختر المادة/المواد التى تريد التظلم بها وسجل البيانات المطلوبة

تابع رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص بك

ثم تابع ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 على نفس الرابط.

وبالنسبة لـ خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين، فتتمثل في :

سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 المقررة في منافذ الدفع السابق ذكرها

التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم

ولن يتمكن طلاب الثانوية العامة 2023 من الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 ، من خلال البريد الموحد للطالب .

وللحصول على الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد لطلاب الثانوية العامة 2023، لابد من الدخول الآن على الرابط التالي : https://office365.emis.gov.eg/