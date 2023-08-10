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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أين تذهب حصيلة رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 | تفاصيل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يتساءل طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم أين تذهب حصيلة رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023؟

وردًا على تساؤل أين تذهب حصيلة رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023؟.. أكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حصيلة رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023، تذهب في النهاية لصالح صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، مما يعود على المجتمع وعلى العملية التعليمية بعظيم الأثر والفائدة. 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، إن  حصيلة رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023، يتم الصرف منها فيما بعد على بناء مدارس جديدة أو صيانة المدارس الموجودة بالفعل وتجديدها، وكذلك إقامة المؤسسات التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها.

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023

  • ادفع رسوم تظلمات الثانوية العامة  “200 جنيه عن المادة الواحدة” من خلال أحد المنافذ الآتية : (البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال)
  • بعد الدفع ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط هنا
  • اختر المادة/المواد التى تريد التظلم بها وسجل البيانات المطلوبة
  • تابع رابط تظلمات الثانوية العامة 2023  بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص بك
  • ثم تابع ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 على نفس الرابط.

وبالنسبة لـ خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين، فتتمثل في :

  • سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 المقررة في منافذ الدفع السابق ذكرها
  • التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم

ولن يتمكن طلاب الثانوية العامة 2023 من الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 ، من خلال البريد الموحد للطالب .

وللحصول على الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد لطلاب الثانوية العامة 2023، لابد من الدخول الآن على الرابط التالي :  https://office365.emis.gov.eg/ 

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