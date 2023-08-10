تفاصيل افتتاح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي لأحد المعارض التعليمية

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، أحد المعارض التعليمية للجامعات والمعاهد تحت عنوان (معرض التعليم العالى النسخة السابعة) .

وينعقد المعرض التعليمي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور لفيف من السادة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي وممثلي المعاهد العالية، وذلك بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة المصرية العامة للمعارض بمدينة نصر.

وتفقد الوزيران أجنحة الجامعات والمعاهد المشاركة في المعرض، وأشادا بدور المعرض في إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على مؤسسات التعليم العالى بكافة أنواعه (الحكومى، الأهلى، الخاص، التكنولوجى)، بالإضافة إلى المعاهد الحكومية والخاصة، فضلاً عن معرفة الطلاب للمنح والبرامج الدراسية الجديدة والمتميزة بكل مؤسسة تعليمية، مما ساهم فى زيادة الإقبال عليها خلال السنوات الماضية.

وأشاد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمعرض، مؤكدًا ضرورة مشاركة أولياء الأمور والطلاب للاطلاع على أحدث التخصصات الجديدة بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العالية على مستوى الجمهورية قبل التنسيق لاختيار أفضل هذه التخصصات لأبنائهم من طلاب الثانوية العامة، وخريجى الدبلومات الفنية.

كما أشاد الدكتور أيمن عاشور بالمعارض التعليمية لإتاحة الفرصة أمام الطلاب وأولياء الأمور في الداخل والخارج؛ للتعرف على أفضل البرامج والتخصصات في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا؛ بما يُسهم فى مساعدة الطلاب على معرفة البرامج والتخصصات المتميزة بهذه المؤسسات التعليمية والتى تناظر أفضل التخصصات بالجامعات الأجنبية المتقدمة، فضلاً عن المناهج التعليمية الحديثة التى تواكب التطورات التى يشهدها العالم فى كافة المجالات، وبما يؤهل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، والتأهيل لوظائف المستقبل، بالإضافة إلى الكوادر العلمية المؤهلة والمدربة من أعضاء هيئة التدريس على أعلى المستويات العلمية والتدريبية.

وأشارالدكتور أيمن عاشور إلى أن هذه المعارض تعد فرصة للجامعات أيضًا لتعريف الطلاب وأولياء الأمور على إمكانياتها والكليات والتخصصات المتنوعة؛ ليكون أمام الطالب حرية الاختيار في الالتحاق بأي منها بما يتفق وميوله واستعداده.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المعارض التعليمية أحد النوافذ الأساسية التي يطالع من خلالها الطلاب خريجي الثانوية العامة والشهادات الفنية والشهادات العربية والأجنبية للتعرف على كافة البرامج الدراسية التي تتيحها منظومة التعليم العالي في مصر، من خلال الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، لكي يتعرف الطلاب على فرص التعليم المتاحة والتخصصات الدراسية المختلفة، ومساعدتهم على الاختيار المناسب للبرامج الدراسية التي يرغبون في الالتحاق بها لاستكمال حياتهم الجامعية، وتمهيدا للمرحلة المهنية والالتحاق بسوق العمل.

اثناء افتتاح المعرض

اثناء افتتاح المعرض

اثناء افتتاح المعرض

اثناء افتتاح المعرض

اثناء افتتاح المعرض

اثناء افتتاح المعرض

اثناء افتتاح المعرض