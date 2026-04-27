زيادة الإيجار القديم 2026 .. موعد التطبيق والقيم الجديدة

زيادة الإيجار القديم 2026 .. تشهد معدلات البحث في مصر خلال الساعات الآتية ارتفاعًا ملحوظًا حول تفاصيل زيادة الإيجار القديم، خاصة مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة المقررة بنسبة 15%، والتي ينتظرها ملايين المستأجرين لمعرفة القيم الإيجارية بعد التعديل، وسط تساؤلات متزايدة حول حجم الزيادة الفعلية وتأثيرها على المصروفات الشهرية للأسر.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم في أغسطس 2026

يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة رسميًا في أغسطس 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، ضمن خطة ممتدة تهدف إلى إعادة ضبط القيم الإيجارية على مدار 7 سنوات، بما يحقق توازنًا بين حقوق الطرفين دون إحداث صدمات مفاجئة في السوق.

تفاصيل خطة زيادة الإيجار حتى 2032

تندرج هذه الزيادة ضمن برنامج إصلاحي بدأ تطبيقه في أغسطس 2025، ويستمر حتى 5 أغسطس 2032، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بنسب سنوية ثابتة، في إطار توجه يستهدف الوصول إلى قيمة إيجارية أكثر عدالة، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين خلال فترة الانتقال.

زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15%

ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% بشكل تراكمي، حيث يتم احتساب كل زيادة جديدة بناءً على آخر قيمة إيجارية تم سدادها، وليس على القيمة الأصلية للعقد، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في الإيجار مع مرور السنوات، ويجعل الزيادة الفعلية أكبر بمرور الوقت نتيجة التراكم السنوي.

تصنيف المناطق يحدد قيمة الإيجار

يعتمد القانون على تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمناطق المتوسطة والمناطق الاقتصادية، ويتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لموقع الوحدة ومستوى المنطقة، وهو ما يضمن تفاوت القيم بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.

الحد الأدنى للإيجار بعد تطبيق الزيادة

حدد القانون حدًا أدنى للقيم الإيجارية بعد التعديل، بحيث لا تقل القيمة عن 250 جنيهًا شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية، و400 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق المتوسطة، و1000 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق المتميزة، على أن يتم تطبيق نسبة 15% سنويًا على هذه القيم أو على القيمة الفعلية الحالية أيهما أعلى.

القيم الجديدة بعد زيادة أغسطس 2026

مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أغسطس 2026، ترتفع القيم الإيجارية لتصل إلى 287.5 جنيه شهريًا في المناطق الاقتصادية، و460 جنيهًا شهريًا في المناطق المتوسطة، و1150 جنيهًا شهريًا في المناطق المتميزة، وهي القيم التي تعكس الزيادة السنوية المقررة وفقًا للنسبة المحددة بالقانون.

كيف تؤثر الزيادة على المستأجرين

تمثل الزيادة الجديدة عبئًا إضافيًا نسبيًا على بعض المستأجرين، خاصة في ظل تطبيقها بشكل تراكمي سنوي، إلا أن آلية التطبيق التدريجي تهدف إلى تقليل حدة التأثير، ومنح المستأجرين فترة زمنية كافية للتكيف مع التغيرات في القيم الإيجارية دون حدوث صدمات مفاجئة.

استمرار الزيادات حتى نهاية الفترة الانتقالية

تستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% حتى نهاية الفترة الانتقالية المحددة في 5 أغسطس 2032، وهو ما يعني أن القيم الإيجارية ستشهد زيادات متتالية على مدار السنوات الآتية، في إطار خطة تدريجية لإعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم في مصر.