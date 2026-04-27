زيادة الإيجار القديم 2026 .. موعد التطبيق والقيم الجديدة

عمرو أديب عن تعادل الزمالك وإنبي : لو لعبنا بالشكل ده قدام الأهلي هنخسر 4
بالتلاتة أهو .. تعليق مثير لـ عمرو أديب على الهواء بعد ثلاثية بيراميدز في الأهلي
منشور صادم لـ خالد الغندور عن هزيمة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة
من السماء إلى قلب المدن | التاكسي الطائر في مصر يقتحم المشهد السياحي .. وخبير يكشف أسراره وتوقيت انطلاقه
نتنياهو يزعم : ترسانة حزب الله انخفضت إلى 10%
تعاون مرتقب بين مصر والسودان في المجال الإعلامي لخدمة القضايا المشتركة
التصالح في مخالفات البناء 2026.. قرار حكومي يهم الملايين
الرقابة على الصادرات : الحبس والغرامة لمخالفي تسجيل السمسرة
مناطق متنوعة .. أعراض غير متوقعة تكشف التهاب الجيوب الأنفية
بلاغ عاجل من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم بتهمة التشهير
نيسان تعيد جودزيلا للحياة .. ‏GT-R R36‎ في الطريق
عباس شومان : بيت الطاعة لا أصل له في الشريعة .. ويسيء لكرامة الرجل
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

زيادة الإيجار القديم 2026 .. تشهد معدلات البحث في مصر خلال الساعات الآتية ارتفاعًا ملحوظًا حول تفاصيل زيادة الإيجار القديم، خاصة مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة المقررة بنسبة 15%، والتي ينتظرها ملايين المستأجرين لمعرفة القيم الإيجارية بعد التعديل، وسط تساؤلات متزايدة حول حجم الزيادة الفعلية وتأثيرها على المصروفات الشهرية للأسر.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم في أغسطس 2026

يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة رسميًا في أغسطس 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، ضمن خطة ممتدة تهدف إلى إعادة ضبط القيم الإيجارية على مدار 7 سنوات، بما يحقق توازنًا بين حقوق الطرفين دون إحداث صدمات مفاجئة في السوق.

واقرأ أيضًا:

تفاصيل خطة زيادة الإيجار حتى 2032

تندرج هذه الزيادة ضمن برنامج إصلاحي بدأ تطبيقه في أغسطس 2025، ويستمر حتى 5 أغسطس 2032، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بنسب سنوية ثابتة، في إطار توجه يستهدف الوصول إلى قيمة إيجارية أكثر عدالة، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين خلال فترة الانتقال.

زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15%

ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% بشكل تراكمي، حيث يتم احتساب كل زيادة جديدة بناءً على آخر قيمة إيجارية تم سدادها، وليس على القيمة الأصلية للعقد، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في الإيجار مع مرور السنوات، ويجعل الزيادة الفعلية أكبر بمرور الوقت نتيجة التراكم السنوي.

حكم مهم لأصحاب الإيجار القديم.. طرد ورثة المستأجر الأصلي لهذا السبب

تصنيف المناطق يحدد قيمة الإيجار

يعتمد القانون على تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمناطق المتوسطة والمناطق الاقتصادية، ويتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لموقع الوحدة ومستوى المنطقة، وهو ما يضمن تفاوت القيم بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.

الحد الأدنى للإيجار بعد تطبيق الزيادة

حدد القانون حدًا أدنى للقيم الإيجارية بعد التعديل، بحيث لا تقل القيمة عن 250 جنيهًا شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية، و400 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق المتوسطة، و1000 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق المتميزة، على أن يتم تطبيق نسبة 15% سنويًا على هذه القيم أو على القيمة الفعلية الحالية أيهما أعلى.

القيم الجديدة بعد زيادة أغسطس 2026

مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أغسطس 2026، ترتفع القيم الإيجارية لتصل إلى 287.5 جنيه شهريًا في المناطق الاقتصادية، و460 جنيهًا شهريًا في المناطق المتوسطة، و1150 جنيهًا شهريًا في المناطق المتميزة، وهي القيم التي تعكس الزيادة السنوية المقررة وفقًا للنسبة المحددة بالقانون.

كيف تؤثر الزيادة على المستأجرين

تمثل الزيادة الجديدة عبئًا إضافيًا نسبيًا على بعض المستأجرين، خاصة في ظل تطبيقها بشكل تراكمي سنوي، إلا أن آلية التطبيق التدريجي تهدف إلى تقليل حدة التأثير، ومنح المستأجرين فترة زمنية كافية للتكيف مع التغيرات في القيم الإيجارية دون حدوث صدمات مفاجئة.

استمرار الزيادات حتى نهاية الفترة الانتقالية

تستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% حتى نهاية الفترة الانتقالية المحددة في 5 أغسطس 2032، وهو ما يعني أن القيم الإيجارية ستشهد زيادات متتالية على مدار السنوات الآتية، في إطار خطة تدريجية لإعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم في مصر.

الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم 2026 موعد زيادة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الجديد زيادة الإيجار 15 الإيجار القديم في مصر قيمة الإيجار بعد الزيادة موعد تطبيق زيادة الإيجار أسعار الإيجار القديم 2026 تفاصيل قانون 164 لسنة 2025 زيادة الإيجار في أغسطس 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ"صدى البلد" سر الإقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بدءًا من أغسطس

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

نتنياهو

نتنياهو يتلقى صدمتين خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

بوب مكرزل يوضح حقيقة علاقته بنور علي بعد موجة الشائعات

بوب مكرزل يوضح حقيقة علاقته بنور علي بعد موجة الشائعات

كريم فهمي

من ميلانو.. كريم فهمي يدعم الأهلي أمام بيراميدز

كرم بورسين

كرم بورسين يوسّع آفاقه الفنية بمشاريع سينمائية جديدة بين الرياضة والدراما العميقة

بالصور

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات

نيسان تعيد جودزيلا للحياة .. ‏GT-R R36‎ في الطريق

نيسان ‏GT-R R36‎
نيسان ‏GT-R R36‎
نيسان ‏GT-R R36‎

سر ستات زمان .. تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور

تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور
تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور
تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور

بنزين مع كهرباء.. أبرز 5 سيارات REEV في مصر

سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏

فيديو

أصالة وزوجها فائق حسن

أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر

النقيب محمد ياسر هوتش

حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد