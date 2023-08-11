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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

6 اختصاصات لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

العمل الأهلي
العمل الأهلي

تضمن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، إنشاء صندوق يسمي (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) يهدف إلي توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.

 

و حدد القانون عدة اختصاصات لمجلس إدارة الصندوق ، حيث نصت القانون على أن كجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي:

 

1_ اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.

 

2- إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات دعمها.

 

3- جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في أنشطتها، وإصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.

 

4- رسم السياسة العامة لدعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

5- وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم.

 

6- توزيع الدعم علي مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.

قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي العمل الأهلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات المؤسسات الأهلية

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