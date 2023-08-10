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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مهرجان العلمين الجديدة.. حفلات متنوعة تناسب جميع الأذواق

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

رصد الإعلامي رامي الحلواني، موفد قناة «إكسترا نيوز» إلى مدينة العملين الجديدة، آخر تطورات فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلا إنه تم الإعلان عن عرض مجموعة من التصميمات الحديثة مستوحاه من الزي بالحضارة المصرية  خلال عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو بمهرجان العلمين الجديدة والذي من المقرر انطلاقه من اليوم على مدار 3 أيام، مشيرا إلى مشاركة الفنان رامي عياش بفعاليات عرض الأزياء.

وأضاف «الحلواني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم سارة سراج عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «هناك زخم كبير من الحفلات والعروض بمهرجان العلمين الجديدة»، مشيرا إلى أن مسرح العلمين على الشاطئ في انتظار الموسيقار المصري العالمي عمر خيرت الليلة، مؤكدا تسابق المواطنين والمستمعين على هذا الحفل، وأن الحفلات بمهرجان العلمين تناسب جميع الأذواق.

وتابع: «بهاء سلطان وكارول سماحة سيحييان حفلا غنائيا الليلة على مسرح الآرينا بالعلمين الجديدة»، وأن هناك استعدادات وإعدادات ضخمة للحفلات التي يشهدها مهرجان العلمين اليوم سواء على مستوى الإضاءة والصوت وغيرهما.

وأشار إلى أن تنظيم فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين الجديدة يتم بصورة غاية في الرقي والتحضر، فلا يحدث أي احتكاكات أو تكدسات بين المواطنين، فهناك تأمين على أعلى مستوى وسلاسة في الحركة، موضحا أنه من المقرر إحياء الفنان حكيم حفلا غنائيا يوم 17 أغسطس، بينما الفنانة أنغام تحيي حفلا يوم 18 أغسطس.

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