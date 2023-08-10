صفقات مشروطة.. شوبير يصدم جماهير نادي الزمالك

وجه الإعلامي أحمد شوبير صدمة لجماهير نادي الزمالك بشأن صفقات ميركاتو القلعة البيضاء، لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير":" الزمالك لن يتعاقد مع صفقات إلا بعد رفع إيقاف القيد عنه".

وأضاف:" مفيش لاعب في مصر ممكن يمضي للزمالك والنادي موقوف عنه القيد، وبالتالي لم يبرم النادي أي صفقة حتى الآن".

وكان نادي الزمالك تلقي خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمنعه من الييد بسبب الأموال المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة عودة محمود عبد الرازق شيكابالا لصفوف الفريق الأبيض.

وأصبح نادي الزمالك ملزما بدفع غرامة تصل إلى 1.5 مليون دولار، لصالح فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة انتقال شيكابالا لصفوف الفريق الأبيض عام 2015، حيث لم تسدد إدارة القلعة البيضاء المستحقات المالية للنادي البرتغالي منذ ذلك الوقت.

كما قرر فيفا حرمان الزمالك من القيد أيضا لحين تسديد 270 ألف دولار للاعبه السابق بنجامين أشيمبونج.

ويحق الزمالك قيد صفقاته الصيفية بمجرد تسديد المبالغ المستحقة لصالح سبورتنج لشبونة وبنجامين أشيمبونج.