عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال 150 جنديا إثيوبيا من قوات حفظ السلام في الصومال

الجيش الإثيوبي
الجيش الإثيوبي

اعتقلت السلطات الإثيوبية، 150 جنديا ينتمون إلى عرقية الأمهرة، وينخرطون في قوات حفظ السلام الموجودة في الصومال، على خلفية النزاع الجاري بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو في إقليم أمهرة منذ أسبوعين.

ونزعت السلطات الإثيوبية، سلاح الجنود في قواعد عسكرية إثيوبية ببلدات دينسور وبرهاكابا وبايدوا في منطقة خليج جنوب الصومال بسبب مخاوف أمنية إثر اشتباكات بين ميليشيات الأمهرة وقوات الدفاع الإثيوبية، بحسب ما أورده موقع كاسيمادا أونلاين الإخباري يوم الخميس.

ومن بين أولئك الذين تم نزع سلاحهم قائد رفيع المستوى وتم نقلهم جميعًا جواً إلى إثيوبيا حيث سيواجهون المحاكمة.

خلال حرب تيجراي في أوائل عام 2021 ، ألقت إثيوبيا القبض على عشرات من قوات حفظ السلام التيجراي في عدد من المدن الصومالية التي تديرها قواتها ، مما أدى إلى اشتباكات قصيرة في عدد من القواعد في الدولة المجاورة التي مزقتها الحرب.

اعتقال 150 جندي إثيوبي قوات حفظ السلام في الصومال قوات حفظ السلام الصومال عرقية الأمهرة الجيش الإثيوبي ميليشيات فانو قواعد عسكرية إثيوبية حرب تيجراي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

مفاجأة.. سبب عدم حضور مرتضى منصور جلسة الاستئناف على حبسه

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

قرار عاجل بشأن استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

شوبير يكشف حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

موضوعات متعلقة

إثيوبيا.. دعوات لإرسال المساعدات الإنسانية إلى إقليم أمهرة

لا تراجع.. استمرار القتال العنيف في ولاية أمهرة الإثيوبية بين الجيش والميليشيات

ترشيحاتنا

رحلة تاريخية.. رجل عمره 80 سنة يسافر للفضاء برفقة فتاة صغيرة

أثار تفاعلاً على السوشيال ميديا.. ما حقيقة تصريح وليد الركراكي عن الأهلي؟

انطلاق قمة دول غرب أفريقيا «إيكواس» لمناقشة أزمة النيجر

وزير الطيران: نطبق كافة المعايير الأمنية بشكل دقيق بمطار القاهرة الدولي

بالأسعار.. نحسم الجدل بشأن الكتب الخارجية.. مدير القطاع التجاري بنهضة مصر لـ "صدى البلد": ليس لدينا كتاب بـ670 جنيها

الخزانة الأمريكية تصدر عقوبات بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

فيديو

قادم في الطريق.. تحذير عالمي من فيروس x الجديد

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ