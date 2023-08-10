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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة مليار جنيه.. الانتهاء من 16 مشروعا بمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، الانتهاء من 16 مشروعًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خلال العام المالي 2022/2023، ودخول 6 مشروعات مياه شرب، و10 مشروعات صرف صحي، الخدمة، بتكلفة مليار و600 مليون جنيه، ويعرض لكم موقع صدى البلد في سطوره التالية بعض المعلومات عن مشروعات مياه الشرب بسوهاج.

بشرى سارة لأهالي سوهاج من المنتفعين بالتأمين الصحي

بتكلفة 5 مليارات و105 ملايين جنيه..الإنتهاء من 431 مشروعًا في سوهاج

مشروعات حياة كريمة بمياه الشرب بمحافظة سوهاج

  • شبكات مياة سوهاج غرب بطول 32كم بتكلفة 150 مليون جنيه وتخدم 600 ألف نسمة.
  • المرحلة الثانية دار السلام بطول 20كم بتكلفة 40 مليون جنيه وتخدم 30 ألف نسمة.
  • محطة توسعات مياه سوهاج غرب بتكلفة 250 مليون جنيه وتخدم 600 ألف نسمة.
  • محطة مياه أولاد الشيخ بدار السلام بتكلفة 15 مليون جنيه وبطاقة تصميمة 2 الف م3/يوم لخدمة 10 آلاف نسمة.
  • محطة مياه ادفا واولاد نصير بمركز سوهاج بتكلفة 70 مليون جنيه وبطاقة تصميمة 17 ألف م3/يوم لخدمة 17 ألف نسمة.
  • المرحلة السادسة لشبكات مياه الكوثر بتكلفة 5 ملايين جنيه لخدمة 5 آلاف نسمة.

وأكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن تلك المشروعات يستفاد منها 2 مليون و538 ألف مواطن بمختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتًا إلى التنسيق والتعاون المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، مُثمر بصفة مستمرة.

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