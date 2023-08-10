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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشرى سارة لأهالي سوهاج من المنتفعين بالتأمين الصحي

صدى البلد

انعقدت لجنة تركيب الصمام الأورطى عن طريق القسطرة (TAVI) بفرع سوهاج للتأمين الصحي لتكون اللجنة الخامسة على مستوى الجمهورية، والأولى في صعيد مصر بمستشفى سوهاج للتأمين الصحي، وذلك تيسيرًا على المنتفعين بمحافظة سوهاج وما حولها من محافظات الوجه القبلي، من تكبد مشقة السفر للقاهرة، ووجود حالات حرجة من بين هؤلاء المرضى.

وقد عقدت اللجنة جلستها الأولى  بحضور كل من الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المنطقة الطبية الأولى ومسئول لجان فرع سوهاج نائبا عن مدير عام الفرع، والدكتور عبد الناصر حجازي استشارى القلب ورئيس قسم قسطرة القلب بمستشفى الهلال.

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محافظة سوهاج

وضمت اللجنة والدكتور حاتم ابراهيم هلال رئيس قسم قسطرة القلب بمستشفى مدينة نصر،والدكتور جون صدقي استشاري القلب بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج، والدكتور جورج هلال توفيق أخصائي القلب بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج على أن يتم انعقادها يوم الأربعاء الثاني من كل شهر.

كما سيتم عقد لجنة ارتفاع ضغط الشريان الرئوى يوم الاربعاء الاول من كل شهر اعتبارًا من شهر سبتمبر ٢٠٢٣، ومقرها مستشفى سوهاج للتأمين الصحي أيضًا.

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