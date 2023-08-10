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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

تتشابه العديد من أعراض قصور الغدة الدرقية مع أعراض الحالات الأخرى ، لذا يمكن الخلط بينها وبين شيء آخر بسهولة.

وهذا الأمر يتسبب في تأخر اكتشاف الإصابة بمرض قصور الغدة الدرقية مما يجعل المريض يعاني فترة طويلة حتى يعرف سبب تعبه وعلاجه.

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عادة ما تتطور أعراض قصور الغدة الدرقية ببطء وقد لا تدرك أن لديك مشكلة طبية لعدة سنوات.

ووفقا لما جاء في موقع NHS تشمل الأعراض الشائعة لمرض الغده الدرقية ،ما يلي:

تعب
كونها حساسة للبرد
زيادة الوزن
إمساك
اكتئاب
حركات وأفكار بطيئة
آلام في العضلات وضعف
تشنجات العضلات
بشرة جافة ومتقشرة
تقصف الشعر والأظافر
فقدان الرغبة الجنسية (الدافع الجنسي)
ألم وتنميل وإحساس بالوخز في اليد والأصابع (متلازمة النفق الرسغي)
فترات غير منتظمة  أو فترات غزيرة
قد يعاني كبار السن الذين يعانون من خمول الغدة الدرقية من مشاكل في الذاكرة والاكتئاب.

 

قد يعاني الأطفال من نمو وتطور أبطأ. قد يبدأ المراهقون في سن البلوغ في وقت أبكر من المعتاد.

 

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض ، فاستشر طبيبًا واطلب إجراء اختبار لقصور الغدة الدرقية.
 

 

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