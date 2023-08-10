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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات دورة ترصد عدوى المستشفيات بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 اختتمت إدارة مكافحة العدوى أعمال الدورة التدريبية على ترصد عدوى المستشفيات بأقسام الرعايات المركزة والحضانات بالدقهلية.


أقيمت الدورة بقاعة التدريب بمستشفى الجلدية والجذام.على مدار يومين بمشاركة نحو 75 متدرباً من منسقي ترصد عدوى المستشفيات بأقسام الرعايات والحضانات ومسؤولي الترصد الجدد ببعض فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات.


وأوضح الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى أن الدورة استهدفت تدريب المشاركين على تعريفات  حالات عدوى المستشفيات المدرجة في برنامج الترصد وشرح الحزم الوقائية للحد من بعض انواع عدوى المستشفيات وترشيد استهلاك المضادات الحيوية وكذلك التعامل مع استمارات وسجلات ترصد عدوى المستشفيات وتقصي استهلاك المضاد الحيوي.
وأضاف حمدى إلى أن الهدف من الدورة زيادة المعرفة بمعايير الوقاية والتحكم في العدوى وذلك في إطار السعي لتحسين جودة الخدمات وتقديم خدمة طبية آمنة وتقليل فترة اقامة المرضى بالمستشفيات وترشيد استهلاك المضادات الحيوية جنبا إلى جنب  مع الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ر محافظ الدقهلية شريف مكين صحة الدقهلية مستشفى الجلدية والجذام وكيل وزارة الصحة مكافحة العدوى بالمستشفيات

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