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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تعليق مدرب منتخب ناشئي اليد بعد تأهل مصر لنصف نهائي بطولة العالم

صدى البلد

علق وائل عبد العاطي المدير الفني لمنتخب مصر لناشئي كرة اليد تحت 19 سنة “مواليد 2004″، على التأهل التاريخي  لنصف النهائي لبطولة العالم تحت 19 عامًا، والمقامة حاليًا بكرواتيا بعد الفوز على جزر الفارو بنتيجة 38-34 بعد مباراة مثيرة إمتدت لشوطين إضافيين

وانتهى الشوط الأول بتعادل المنتخبين 13-13 وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني الذي شهد تعادل مصر في الثواني الأخيرة 31-31 لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية حسمها منتخب مصر بنتيجة 38-34  .

وكتب وائل عبد العاطي عبر حسابه الشخصي بفيسبوك: "اللهم لك الحمد والشكر".

وينتظر منتخب مصر الفائز من الدنمارك والبرتغال لمواجهته في نصف النهائي غدا .

وحصل زياد حشاد على جائزة أفضل لاعب في المباراة .


كان منتخب مصر قد أنهى مشوراه في الدور الرئيسي لبطولة العالم في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط خلف المنتخب الإسباني ليتأهل لربع النهائي ويواجه منتخب جزر الفارو متصدر المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين 16 لاعبا وهم: “يوسف ناجي – يوسف وليد – عمر الخطيب – فيراس مروان – محمد وائل – زياد حشاد – محمد عماد أوكا – أحمد محمد خوجة – زياد عبد الرحيم – ياسين محمد – بلال إبراهيم – عمر أحمد حمدي – عمر عدلان – محمد عبد الغني – أحمد تغيان – معاذ إبراهيم – محمد صلاح السيد”.

ويشرف على النواحي الفنية كلا من: “محمد الألفي المدير الفني للمنتخبات المصرية ووائل عبد العاطي مدرب الفريق ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد عبد المنعم مدير إداري وحازم حامد محلل فني والدكتور روماني نبيل أخصائي علاج طبيعي.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره الألماني بنتيجة 32-28 في البطولة التي أقيمت صيف 2019 فيما لم تلعب نسخة 2021 بسبب اجتياح فيروس كورونا للعالم حينها.

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