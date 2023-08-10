تهديد خطير.. ألمانيا تواجه كارثة بسبب الغاز

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، بأن ألمانيا، التي عانت أكثر من الدول الأخرى من انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، تواجه مخاطر استنفاد مرافق تخزين الموارد في السنوات المقبلة.

وحسب “بلومبرج”، قال سيباستيان بليشكي، رئيس الرابطة الألمانية لمشغلي تخزين الغاز: "سيستمر خطر نقص الغاز حتى شتاء 2026-2027 ، ما لم يتم اتخاذ تدابير إضافية للبنية التحتية".

وأضاف أنه “في الوقت الحالي، تمتلئ مرافق التخزين الألمانية بنسبة 90 ٪، لكن الشتاء البارد قد يعرض أمن الطاقة في ألمانيا للخطر”.

وأوضحت “بلومبرج” أنه “إذا تبين أن الشتاء القادم بارد في ألمانيا، فقد يتم استنفاد إمدادات موارد الطاقة بحلول نهاية يناير 2024”.