عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد خطير.. ألمانيا تواجه كارثة بسبب الغاز

ألمانيا
ألمانيا

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، بأن ألمانيا، التي عانت أكثر من الدول الأخرى من انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، تواجه مخاطر استنفاد مرافق تخزين الموارد في السنوات المقبلة.

وحسب “بلومبرج”، قال سيباستيان بليشكي، رئيس الرابطة الألمانية لمشغلي تخزين الغاز: "سيستمر خطر نقص الغاز حتى شتاء 2026-2027 ، ما لم يتم اتخاذ تدابير إضافية للبنية التحتية".

وأضاف أنه “في الوقت الحالي، تمتلئ مرافق التخزين الألمانية بنسبة 90 ٪، لكن الشتاء البارد قد يعرض أمن الطاقة في ألمانيا للخطر”.

ارتفاع كبير في أسعار الغاز بـ أوروبا

الإمارات تطلق مشروع تعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني أبوظبي

وأوضحت “بلومبرج” أنه “إذا تبين أن الشتاء القادم بارد في ألمانيا، فقد يتم استنفاد إمدادات موارد الطاقة بحلول نهاية يناير 2024”.

المانيا روسيا الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

مفاجأة.. سبب عدم حضور مرتضى منصور جلسة الاستئناف على حبسه

ننشر القائمة الكاملة للاعبين الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

انخفاض جديد| أسعار الأرز تفاجئ المصريين بعد قرار الحكومة

غداً.. قطع المياه لمدة 8 ساعات في المهندسين والدقي بالجيزة

موضوعات متعلقة

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط .. تفاصيل

مؤشر خطير.. ديون بطاقات الائتمان الأمريكية تتجاوز 1 تريليون دولار

بعد سلسلة فضائح.. إجراء عاجل من زيلينسكي بسبب الفساد في أوكرانيا

بينها مفاجآت .. تعرف على أسوأ العملات أداءً في العالم

قوته 5.9 ريختر.. زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

استسلام القوات الأوكرانية.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة صادمة بشأن الحرب

لأول مرة.. أوكرانيا تقدم تقريرا إلى أمريكا بشأن استخدام الذخائر العنقودية

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

علي جمعة: التوبة من أصول الإسلام وقواعده المهمة

لأصحاب الأمراض الجلدية والحساسية.. هانى الناظر يقدم نصائح الصيف

هجوم مضاد روسي أم حيلة.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟

زلزال بقوة 4 ريختر بالقرب من دمياط والبحوث الفلكية توضح التفاصيل

هبوط أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

السعر الجديد لأرخص سيارة عائلية في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست 60 كيلو في وقت قصير وبدون دكتور.. سيدة بريطانية تثير الجدل

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

طريقة تحضير النودلز الصيني

فيديو

الشرقية للدخان تعد بحل أزمة السجائر.. وأحمد موسى يحذر من الحيتان

31 ألف إصابة | متحور كورونا الجديد يهدد العالم

مفاجأة تنتظر أسعار السجائر.. ومصير صادم ينتظر المتلاعبين في السوق

اشتروا ذهب الآن | مفاجأة في سعر عيار 21 وتفاصيل سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ