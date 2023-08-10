لأصحاب الأمراض الجلدية والحساسية.. هانى الناظر يقدم نصائح الصيف

يعاني مرضي الحساسية وأصحاب الأمراض الجلدية من مشاكل عديدة خاصة خلال الصيف

وفي هذا الإطار قدم الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، مجموعة من النصائح لأصحاب الأمراض الجلدية والحساسية في الصيف.



وقال هانى الناظر عبر صفحته على الفيس بوك، أن الكبار والأطفال الذين يعانون من الحساسية الجلدية مثل الارتكاريا والاكزيما عليهم عند الاستحمام دائما استخدام صابونة الجلسرين حيث أنه من مكونات لطيفة على الجلد ولايسبب اى تهيج للبشرة.

ونصح الناظر أصحاب الأمراض الجلدية والحساسية بارتداء الملابس القطنية والابتعاد عن استخدام العطور.

مشيرا إلى أن هناك أطعمة يجب على أصحاب الأمراض الجلدية والحساسية عدم تناولها مثل المخللات والشطة والاسماك والبيض واللبن والفول السوداني والشكولاتة والموز والفراولة والمانجو والكيوي.



واختتم هانى الناظر المنشور بدعوة لمتابعيه "ربنا يحفظ حضراتكم جميعا".

