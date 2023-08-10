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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فتوح يصدم الزمالك بشرطين قبل التجديد

صدى البلد

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق شروط أحمد  فتوح للموافقه على التجديد لنادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: مصدر داخل الزمالك: فتوح أبلغ الإدارة بموافقته على التجديد وطلب الحصول على مستحقاته المتأخرة والمساواة بأعلى عقد في الفريق.. والإدارة وافقت على كل شروطه.

ورد المستشار مرتضى منصور علي حقيقة طلب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مبلغ ٢٥ مليون جنيه من أجل التجديد مع الفريق.

حيث قال مرتضى منصور في فيديو عبر قناته على اليوتيوب: اللي قال فتوح طلب ٢٥ مليون ورفض التجديد كذاب ، ممكن تسألوا خال أحمد فتوح.

وأشار: أقسم بالله أمير مرتضى وأحمد مرتضى أغني مني ، لو حد اكلم تاني في الموضوع دا هطلب ٣١ مليون جنية اتبرعت بيهم للنادي .

 

وشدد : غبقي بالشرف والأمانة ويتهموني بقلة أدب ، علي الطلاق من بيتي اللي مختار سامسون فيريرا ، سامسون لاعب كبير وهتشوفوا ، وكل اللعيبة من اختيار فيريرا ماعدا مصطفى شلبي وعمرو السيسي.

 

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