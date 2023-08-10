فريق سلام لاب يستعرض مجموعة من الهياكل لكائنات عمرها 300 سنة.. فيديو

خص فريق سلام لاب٫ في جامعة المنصورة برنامج “مصر تستطيع”٫ باكتشافه الجديد العالمي الديناصور “منصوراسورس” في صحراء الفيوم.

وخصص الإعلامي أحمد فايق٫ حلقة اليوم من برنامج مصر تستطيع٫ المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”٫ للحديث عن الإعلان عن اكتشاف علمي عالمي من داخل "سلام لاب" بكلية العلوم جامعة المنصورة.

واستعرض الدكتور هشام سلام٫ قائد الفريق البحثي٫ مجموعة من الهياكل والجماجم لكائنات مختلفة٫ كما قدم شرحا تفصيلا عن الهياكل والجماجم.

وشملت الهياكل والجماجم٫ جمجمة للإنسان عمرها 300 سنة تقريبا٫ كما عرض جمجمة للقطة، وأخرى للكلب.



كما استعرض هيكل “السكمة النفيخة”، قائلا: “هذه السمكة تنفخ نفسها عندما تشعر بتهديد، وعثرنا على بقايا لها في وادي الحيتان وتعيش حاليا في البحر الأحمر، لكن عثرنا علي بقايا لها يرجع عمرها لـ 40 مليون سنة في وادي الحيتان”.