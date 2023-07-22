عمره 75 مليون سنة .. اكتشاف ديناصور مصري جديد آكل للعشب|تفاصيل

تحدث الدكتور بلال سالم، أحد فريق سلام لاب ومن ضمن مؤلفين البحث وصاحب اكتشاف ديناصور هابيل، عن تفاصيل اكتشاف ديناصور مصري جديد آكل للعشب عاش قبل نحو 75 مليون سنة، قائلًا إن الديناصور أطلق عليه اسم “إيجاي سيمخو”ومعناه سيد الواحة المنسي.



وأضاف “سالم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أنه تم اكتشاف البقايا العظمية وهيكل الديناصور في نوفمبر سنة 1977، متابعًا أن هذا الديناصور هو ثاني اكتشاف يظهر في نفس المنطقة.



وتابع أحد فريق سلام لاب ومن ضمن مؤلفين البحث أن الديناصور يزن أكثر من وزن 2 من الفيل الإفريقي، مضيفًا أن الديناصور المصري “إيجاي سيمخو” تم اكتشاف 5 فقرات ظهرية منه و12 عظمة من عظام الأطراف الأمامية الخلفية.