الديناصور منصوراسورس.. كشف علمي جديد بكلية علوم المنصورة.. فيديو

خص فريق سلام لاب٫ في جامعة المنصورة برنامج “مصر تستطيع”٫ باكتشافه الجديد العالمي الديناصور “منصوراسورس” في صحراء الفيوم.

وخصص الإعلامي أحمد فايق٫ حلقة اليوم من برنامج مصر تستطيع٫ للحديث عن الإعلان عن اكتشاف علمي عالمي من داخل "سلام لاب" بكلية العلوم جامعة المنصورة.

وقال الإعلامي أحمد فايق٫ خلال تقديمه برنامج “مصر تستطيع”٫ على قناة “دي إم سي”٫: “مركز سلام لاب بدأ بـ٢ باحثين وبدأ يكبر ويصل إلى شهرة عالمية”٫ لافتا: “علم الحفريات الفقرية في العالم كان مقتصرا على الأوروبيين والأمريكيين ودول العالم المتقدم”.

وأضاف: “علم الحفريات الفقرية متخصص في اكتشاف الحياة من ملايين السنين سواء الديناصورات أو الحيتان والإنسان فهو علم به شغف وحب المعرفة والاستطلاع”.

وأشار: “كان أكبر اكتشاف علمي أحدث رد فعل جماهيري في مصر هو قصة الديناصور منصوراسوس٫ وهو أول بقايا ديناصور مكتمل تم اكتشافه في العصر ما قبل الطباشيري”.

